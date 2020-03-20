Так как всем местам размещения в оккупированном Крыму запрещено заселять отдыхающих и туристов до 1 июня, то во время коронавирусной эпидемии весь санаторный комплекс в оккупированном Крыму теряет большие деньги

Это угрожает отрасли массовым разорением, заявил «глава» т.н. «парламента» аннексированного полуострова Владимир Константинов, сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на издание fresh.org.



«Санатории просят оказать помощь в части того, чтобы защитили их и не забирали те авансы, которые они получили под курортный сезон. Потому что за счет этих авансов они смогут выплатить зарплату за апрель, заплатить за коммунальные услуги и как-то прожить этот месяц», — заявил «спикер».

Если же туристические операторы через суды заберут у санаториев и профилакториев уже полученные деньги, то отрасль полностью «обнулится».

Некоторые санатории стали требовать доплату от граждан, которые не смогли приехать по путевке из-за ограничительных мер и теперь переносят время отдыха на лето.

Также, по словам Константинова, в оккупированном Россией Крыму совершенно не работает обещанная Москвой схема выдачи кредитов на зарплаты под 0% — как оказалось, у банков нет соответствующих указаний.