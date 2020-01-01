Два гелікоптери Airbus Helicopter H–125, які ДПСУ отримала на початку 2020 року, прибули до прикордоння.

Обидва гвинтокрили наразі використовуються для навчання льотного складу та технічного персоналу Одеської та Харківської авіаескадрилей, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Льотним складом ескадрилей проводяться наземні тренування, перевірка теоретичних знань та виконання навчально-тренувальних польотів на нових вертольотах.

Ці польоти відбуватимуться в тому числі й біля держрубежу, тому прикордонники одночасно здійснювати повітряний моніторинг кордону.

У рамках виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою Україна має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки. З них ДПСУ отримає 24 нових вертольоти.