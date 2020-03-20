Угода ОПЕК+ не виправдала сподівань, ціна нафти різко впала
|10:00 10.04.2020
|Россия
Котирування нафти марки Brent упали до позначки менш як 32 долари за барель (станом на 22:35 за Києвом).
Це сталося після того, як на очікуваннях близької угоди про значне спільне скорочення видобутку як серед учасників Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), так і серед партнерів картелю ціна Brent зростала до понад 36 доларів за барель, пише Радіо Свобода.
У попередніх повідомленнях ішлося, що Росія і Саудівська Аравія домовляються про нову угоду зі скорочення видобутку нафти на 20 мільйонів барелей на добу.
Параметри скорочень, про які повідомляють джерела за підсумками багатогодинних консультацій, дають ринку сигнал про недостатність спільних заходів. Зараз експерти називають серед домовленостей щоденне скорочення на 10 мільйонів барелей на добу в травні і червні 2020 року, на 8 мільйонів барелей – у наступні пів року, на 6 мільйонів барелей – у 2021 році. Надходять також сигнали про незгоду зі скороченнями багатьох учасників переговорів поза межами ОПЕК.
Через коронавірус глобальний попит на нафту впав на приблизно 20 мільйонів барелей на день, або на одну п'яту. Ціни на нафту впали до майже 20-річного мінімуму. Різке скорочення цін загрожує банкрутством американським компаніям, які виробляють більш дорогу нафту.
7 березня Ер-Ріяд анонсував, що збільшить виробництво нафти на 20 відсотків до практично 12 мільйонів барелей на добу. Це сталося на наступний день після розвалу угоди ОПЕК+. Москва відмовилася від пропозиції учасницям угоди скоротити видобуток нафти на 1,5 мільйона барелей на добу до кінця року.
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