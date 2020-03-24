РФ вирішила направити військових на боротьбу з COVID-19 вже у третю країну
|09:20 10.04.2020
|Россия
Слідом за Італією та Сербією російські військові відправляться на боротьбу з коронавірусною інфекцією COVID-19 в Боснію і Герцеговину.
Про це повідомляє федеральне агентство ТАСС з посиланням на Міноборони РФ, пише УНН.
У відомстві пояснили, що загін з 24 військовослужбовців і п’ять одиниць військової і спеціальної техніки буде перекинуто в Боснію і Герцеговину трьома рейсами Іл-76 за дорученням президента Росії Володимира Путіна і відповідно до звернення керівництва Республіки Сербської (входить до складу Боснії і Герцеговини).
На сайті уряду Республіки Сербської говориться, що влада регіону подякувала керівництву Росії за надання медичного обладнання та матеріалів, які будуть доставлені сьогодні в аеропорт Баня-Лука.
“Росія надасть значну допомогу сектору охорони здоров’я Республіки Сербської в боротьбі з коронавірусом”, — зазначено в повідомленні.
Раніше посольство Росії в Боснії і Герцеговині повідомило, що з Росії для боротьби з COVID-19 прибудуть декілька бригад лікарів з медичним обладнанням, а також спеціальна техніка для дезінфекції.
"В связи с обращением руководства Республики Сербской БиГ сегодня в течение дня на аэродром Баня-Луки специальными рейсами планируется доставка помощи из России для борьбы с #COVID19.
Прибудет несколько оборудованных бригад врачей, а также специальная техника для дезинфекции."
Раніше Міноборони Росії направило своїх фахівців для боротьби з COVID-19 в Італію і Сербію. В Італії російські військові лікарі спільно з італійськими колегами здійснюють прийом і лікування хворих коронавірусною інфекцією в польовому госпіталі в місті Бергамо. Крім того, російські військові фахівці проводять дезінфекцію в будинках для людей похилого віку в Ломбардії.
У Сербії чотири лікарсько-сестринські бригади Міноборони здійснюють лікування хворих в трьох медичних центрах в Белграді і Валево. Військові фахівці також проводять дезінфекційні заходи.
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