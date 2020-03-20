Первый серийный (второй по счету) большой гидрографический катер-катамаран (БГК) проекта 23370Г "Александр Фирсов" будет принят в состав гидрографической службы Черноморского флота до конца 2020 года.

Об этом сообщили 8 апреля в пресс-службе Минобороны России, пишет sudostroenie.info.

Судно строится на подмосковном предприятии "Кампо". Закладка катера состоялась 7 августа 2019 года. В настоящее время производится насыщение секций корпуса элементами корабельных систем жизнеобеспечения. Предполагается, что в июле 2020 года корпуса катера-катамарана будут доставлены на достроечную площадку "Кампо" в Севастополь, где будет произведена стыковка корпуса.

Издание пишет, что катер назван в честь офицера-гидрографа капитана 1 ранга Александра Захаровича Фирсова. Во время Великой Отечественной войны Александр Фирсов возглавлял Севастопольский район гидрографической службы, сформированный для обеспечения навигационно-гидрографических задач боевой деятельности Черноморского флота.

Головной БГК проекта 2370Г "Михаил Казанский" был принят в состав ВМФ 25 декабря 2019 года. Всего по данному проекту для флота планировалось построить восемь катеров.

Иллюстрация: Кампо