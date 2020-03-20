В Севастопольском госуниверситете разрабатывают морскую систему передачи информации

09:00 10.04.2020   Севастополь

Преподаватели и аспиранты Севастопольского государственного университета (СевГУ) работают над созданием системы дистанционного мониторинга навигационной обстановки для морских судов. 

Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения со ссылкой на завкафедрой "Электронная техника" Юрия Михайлюка, пишет sudostroenie.info.

В разрабатываемой системе для контроля навигационной обстановки, помимо других способов, используются видеокамеры. Поскольку работа с видео требует больших объёмов данных, выбор способа передачи данных зависит от того, как далеко судно находится от берега.

По словам Юрия Михайлюка, если судно находится недалеко от берега, можно использовать недорогие, но достаточно распространенные и надёжные средства связи стандарта WiFi. «Это позволяет создать простую и надежную систему передачи данных. Наши эксперименты это подтвердили», – отмечает завкафедрой СевГУ.

Особенностью севастопольской разработки является то, что данные передаются с регистратора данных рейса VDR, на который передаются данные от всех систем судна. При этом, по данным разработчиков, новое техническое решение упрощает и удешевляет систему сбора и передачи данных.



Ще на цю тему:

12:20 10.04.2020
Переговорний процес про передачу кримських політв'язнів наразі призупинено - Полозов
11:00 10.04.2020
Крымским здравницам грозит полное разорение
18:15 09.04.2020
Денісова: Звинувачення Джемілєва у Криму підготовлені "органом", якого не існує
17:30 09.04.2020
Вопросы Крыма и Донбасса: Запад и Россия играют в пинг-понг, а Украина теряет время
16:15 09.04.2020
ФСБ РФ возбудила дело против жителя Керчи за ролики в YouTube
16:01 09.04.2020
Суд по делу Олега Приходько отложен в связи с эпидемиологической обстановкой
13:30 09.04.2020
У Зеленского отреагировали на предъявление обвинения Джемилеву в Крыму
12:01 09.04.2020
Апеляцію на продовження арешту фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» у Криму відхилено – активісти
08:30 09.04.2020
Полозов надіслав МЗС України свій план фіналізації справи військових моряків
08:01 09.04.2020
Окупанти “шиють” тероризм ще одному кримському татарину
20:20 08.04.2020
МЗС України висловлює протест через вирок Кашуку в окупованому Криму
17:00 08.04.2020
В Севастополе всех туристов из Москвы и Питера отправят в платный обсерватор
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
16:41 07.04.2020
Болгарія забороняє в'їзд іноземцям майже з усього світу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
16:47 09.04.2020
Греція посилює обмеження через коронавірус напередодні Великодня
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:40 10.04.2020
ЮВО: Российские военные медики в Абхазии развернули полевой госпиталь
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
09:00 08.04.2020
ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 10.04.2020
У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
Всі новини країни
Россия Россия
14:00 10.04.2020
На уборку урожая в России направят заключенных и студентов
12:40 10.04.2020
Разведроты морской пехоты Каспийской флотилии прорывали оборону условного противника с моря
10:00 10.04.2020
Угода ОПЕК+ не виправдала сподівань, ціна нафти різко впала
09:20 10.04.2020
РФ вирішила направити військових на боротьбу з COVID-19 вже у третю країну
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 09.04.2020
Київ відправить в Румунію на переробку 70 тонн батарейок
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
Всі новини країни
Украина Украина
14:40 10.04.2020
Зеленський призначив Пристайка головою "євроатлантичної" комісії
14:20 10.04.2020
Военные ударными темпами строят инфекционный госпиталь на 60 мест в Севастополе
13:40 10.04.2020
У Криму слідчий переніс дату пред’явлення обвинувачень Мустафі Джемілєву
13:20 10.04.2020
Из-за экологической катастрофы в оккупированном Крыму там массово гибнут дельфины.
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд