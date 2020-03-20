Преподаватели и аспиранты Севастопольского государственного университета (СевГУ) работают над созданием системы дистанционного мониторинга навигационной обстановки для морских судов.

Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения со ссылкой на завкафедрой "Электронная техника" Юрия Михайлюка, пишет sudostroenie.info.

В разрабатываемой системе для контроля навигационной обстановки, помимо других способов, используются видеокамеры. Поскольку работа с видео требует больших объёмов данных, выбор способа передачи данных зависит от того, как далеко судно находится от берега.

По словам Юрия Михайлюка, если судно находится недалеко от берега, можно использовать недорогие, но достаточно распространенные и надёжные средства связи стандарта WiFi. «Это позволяет создать простую и надежную систему передачи данных. Наши эксперименты это подтвердили», – отмечает завкафедрой СевГУ.

Особенностью севастопольской разработки является то, что данные передаются с регистратора данных рейса VDR, на который передаются данные от всех систем судна. При этом, по данным разработчиков, новое техническое решение упрощает и удешевляет систему сбора и передачи данных.