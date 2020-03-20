Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" відмовили у скарзі на продовження арешту в переповненому СІЗО
|08:40 10.04.2020
|Крым
Так званий Верховний суд Криму на закритому засіданні відмовив у задоволенні апеляційної скарги на постанову про продовження арешту фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» (друга сімферопольська група) Білялу Аділову.
Як пише Укрінформ, про це у Facebook з посиланням на адвоката Айдера Азаматова повідомляє Кримська солідарність.
«Апеляція адвоката була залишена без задоволення, а багатодітний батько залишиться під арештом у слідчому ізоляторі», - повідомив Азаматов.
Адвокат додав, що єдиною зміною в рішенні суду першої інстанції було положення про нібито багатоепізодність кримінальної справи, в якій фігурує Аділов.
«Суд змінив постанову суду першої інстанції в частині того, що суддя першої інстанції вказав про багатоепізодність кримінальної справи, в якій фігурує Аділов Білял. І це є порушенням з точки зору судді апеляційного суду», - прокоментував підсумки засідання Азаматов.
Він також розповів про умови утримання його підзахисного в СІЗО Сімферополя.
«Аділов Білял пояснив до судового засідання, що в камері, де він зараз перебуває, утримуються 17 осіб. Камера площею 30 квадратних метрів. Тобто в ситуації з пандемією коронавірусу перебування людини в такому маленькому приміщенні і з такою кількістю людей створює величезну загрозу здоров'ю і ризик заразитися коронавірусом», - розповів адвокат.
27 і 28 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові облави й затримання кримських татар. Багато з них є активістами "Кримської солідарності". Загалом були затримані 24 особи.
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