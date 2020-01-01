Два фрегата ЧФ России возвращаются в Севастополь из Средиземного моря

08:20 10.04.2020   Севастополь

Одновременно два фрегата Черноморского флота страны-агресссора начали прохождение проливов Дарданеллы и Босфор в направлении Чёрного моря.

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» возвращаются в главную базу Черноморского флота оккупантов город-герой Севастополь из дальней морской зоны, пишет пресс-служба Минобороны России.

В Средиземном море экипажи фрегатов выполняли поставленные задачи в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

По прежнему в регионе остается еще один фрегат проекта 11356 – "Адмирал Григорович".

Во время пребывания в Средиземном море все три корабля данного типа провели ряд совместных учений.

В состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море в режиме ротации постоянного находятся до 15 кораблей, подлодок и судов обеспечения.



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