Одновременно два фрегата Черноморского флота страны-агресссора начали прохождение проливов Дарданеллы и Босфор в направлении Чёрного моря.

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» возвращаются в главную базу Черноморского флота оккупантов город-герой Севастополь из дальней морской зоны, пишет пресс-служба Минобороны России.

В Средиземном море экипажи фрегатов выполняли поставленные задачи в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

По прежнему в регионе остается еще один фрегат проекта 11356 – "Адмирал Григорович".



Во время пребывания в Средиземном море все три корабля данного типа провели ряд совместных учений.



В состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море в режиме ротации постоянного находятся до 15 кораблей, подлодок и судов обеспечения.