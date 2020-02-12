Еще одна больница в Крыму переводится в режим обсерватора из-за пациента с коронавирусом

08:00 10.04.2020   Севастополь

Севастопольская городская больница №3 им. Даши Севастопольской, у пациента которой был обнаружен коронавирус, получит предписание Роспотребнадзора на обсервацию. 

Об этом 9 апреля сообщил главный санитарный врач оккупированного Севастополя Роман Проскурнин, пишет Крыминформ.

«Сейчас устанавливается круг контактов. Через штаб осуществляется отбор проб у пациентов, которые находились в отделении, и у врачей, которые взаимодействовали с данными больными, – сообщил он. – Будет подготовлено предписание о переводе этой больницы в режим обсервации».

Проскурнин уточнил что у больницы уже выставили охрану.

9 апреля стало известно о новом случае инфицирования коронавирусной инфекцией в Севастополе. Зараженным оказался пациент севастопольской городской больницы №3, который ранее прилетел из Москвы. Также с ним было двое сопровождающих, у одного из которых – пожилого человека – наблюдаются симптомы ОРВИ и осложнений.

Ранее Центральная городская больница Армянска также была закрыта на обсервацию в связи с выявленным случаем заражения коронавирусной инфекцией.



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