Швеція не змінила позиції щодо санкцій проти РФ та співпрацюватиме з Україною в ОБСЄ
|20:30 09.04.2020
|Украина
У четвер відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде, під час якої сторони обговорили, зокрема, взаємодію під час шведського головування в ОБСЄ у 2021 році та заходи з протидії поширенню COVID-19.
Про це передає УНН з посиланням на пресслужби МЗС України.
“Дмитро Кулеба поінформував шведську колегу про розвиток переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та у Нормандському форматі. Анн Лінде підтвердила незмінність позиції Швеції щодо необхідності збереження санкційного тиску на Росію до повного виконання Москвою своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями та деокупації АР Крим”, — повідомили в пресслужбі.
Зазначається також, що під час розмови міністри домовились підтримувати тісну співпрацю з цих питань під час шведського головування в ОБСЄ у 2021 році та провести з цією метою консультації між МЗС обох держав у поточному році.
Глави МЗС обговорили заходи з протидії поширенню COVID-19. Кулеба заручився підтримкою шведської сторони щодо незастосування до громадян України на території Швеції санкцій за порушення візового режиму через карантинні заходи.
Очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися думками щодо поглиблення співпраці в енергетичній та правоохоронній сферах.
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