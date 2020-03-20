До Одеси доставили понад 20 "швидких", оснащених портативними апаратами ШВЛ

20:15 09.04.2020   Украина

До Одеси доставили понад 20 автомобілів швидкої допомоги, оснащених портативними апаратами штучної вентиляції легенів.

 Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, сьогодні голова ОДА Максим Куций передав одеським лікарням ключі від 21 автомобіля медичної допомоги Citroen Jamper типу С.

«Усі вони обладнані портативними апаратами штучної вентиляції легенів», - повідомили в прес-службі.

Зокрема, по два таких автомобілі отримали Арцизький, Білгород-Дністровський, Ізмаїльський і Подільський райони області, а також місто Южне. По одному - Біляївський, Великомихайлівський, Іванівський та Любашівський райони Одеської області, а також місто Чорноморськ. Одеса отримала 7 машин.

Зазначається, що відповідно оснащені нові автомобілі забезпечать дихальну підтримку пацієнтам, дозволять оперативно визначити всі життєво важливі параметри їхнього стану і відновити різко порушені функції організму за допомогою реанімаційних заходів. «Сьогодні всі ми по-справжньому цінуємо героїзм лікарів і потребу кожного з нас в їх роботі. Саме вони, опираючись поширенню епідемії, першими стикаються з небезпеками і погрозами», - сказав Куций.

За його даними, бригади швидкої допомоги виконують близько 1 тис. виїздів на день. Найближчим часом надійде нова партія машин швидкої допомоги. Він акцентував, що знає про проблему невідкладного забезпечення лікарень засобами індивідуального захисту - кожна бригада буде забезпечена в потрібній кількості масками, рукавичками,костюмами, окулярами та іншими засобами.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області зареєстровано 43 інфікованих COVID-19, серед яких - три медпрацівники міста Подольська.

 



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