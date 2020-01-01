Ініціатива "Східне партнерство": Кулеба привітав заяву голів МЗС "Вишеградської групи"

20:01 09.04.2020   Украина

Україна вітає заяву міністрів закордонних справ "Вишеградської групи" щодо майбутнього ініціативи ЄС "Східне партнерство".

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, передає УНН.

"Вітаю заяву міністрів закордонних справ "Вишеградської групи" щодо майбутнього ініціативи ЄС "Східне партнерство", як цінний внесок у дискусію щодо її подальших перспектив і шляхів забезпечення стратегічного успіху, яка триває серед держав-членів ЄС, східних партнерів та європейських інституцій. Сподіваюся на врахування підходів щодо "Східного партнерства", висловлених Польщею, Чехією, Словаччиною та Угорщиною, при підготовці саміту Ініціативи, запланованого на червень цього року", - заявив міністр.

З його слів, Україна повністю поділяє те, що "Східне партнерство" повинно задовольняти очікування всіх його учасників, базуватися на спільних цінностях, більш активному застосовуванні відповідних стимулів, принципах "більше за більше" та диференціації, а також підтримувати європейські прагнення та європейський вибір асоційованих партнерів.

"Україна разом з Грузією та Молдовою готова сприяти започаткуванню нової амбітної глави "Східного партнерства". Ми виступаємо за поглиблення процесу політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС шляхом повної реалізації потенціалу поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВЗВТ), зокрема у форматі "ЄС + асоційовані партнери", доступу до Спільного ринку ЄС та посилену секторальну інтеграцію", - наголосив Кулеба.

З його слів, Україна також високо цінує чітку підтримку "Вишеградською групою" суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах, у тому числі шляхом реалізації політики невизнання незаконної анексії АР Крим та м. Севастополь Російською Федерацією.

Нагадаємо, напередодні у спільній заяві Чехії, Угорщини, Польщі і Словаччини щодо майбутнього "Східного партнерства" четвірка заявила, що "запустить надзвичайну "програму V4EastSolidarity" для країн "Східного партнерства" в рамках Міжнародного Вишеградського фонду зі спрощеною процедурою, що присвячена зміцненню сфери охорони здоров’я, соціальній та економічній стійкості груп громадян країн "Східного партнерства", порушених пандемією COVID-19 і її наслідками.



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