Київ відправить в Румунію на переробку 70 тонн батарейок

19:45 09.04.2020   Румыния

Сьогодні, 9 квітня, комунальне підприємство «Київкомунсервіс» відвантажило понад 70 тонн батарейок, що будуть відправлені на переробку на завод GreenWEEE (Румунія). Це вперше у Києві муніципальне підприємство запровадило практику збору небезпечних відходів у спеціальні контейнери та направляє їх на переробку.

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, передає «Главком».

Він нагадав, що 3 лютого 2020 року «Київкомунсервіс» підписало угоду з переможцем проведеного тендеру – товариством «Екологічні інвестиції» на подальшу утилізацію 70 тонн батарейок.

«Ми активно висвітлюємо процес відправлення на переробку акумуляторів, щоб кияни, які їх сумлінно збирають, несуть у спеціальні помаранчеві контейнери, бачили – їхні зусилля не марні. У процесі збору батарейки зберігались на виробничій базі «Київкомунсервісу». Наразі всі батарейки ще раз переважили, упакували в спеціальні бокси та завантажили для транспортування за кордон. Загалом ми зібрали майже 4,5 мільйони штук батарейок. Екологи стверджують, що одна батарейка здатна забруднити до 20 кубометрів ґрунту та до 400 літрів води, тому безпечна утилізація акумуляторів – це екологічний must have», – сказав Пантелеєв.

«Киян закликаю активніше користуватись помаранчевими контейнерами для небезпечних відходів, де можна залишити батарейки, люмінесцентні лампи та термометри. Також ми просимо оперативно повідомляти на нашу сторінку в Facebook або за телефонами на сайті: http://kks.kiev.ua/, якщо раптом ви зафіксували пошкоджені контейнери чи контейнери із невідповідним вмістом. Раджу читати інформацію на контейнерах і не кидати сторонніх предметів», – зазначив директор КП «Київкомунсервіс» Максим Ляшкевич.

 11 березня Україна відправила перші 20 тонн батарейок на переробку до заводу GreenWEEE в Румунії.  



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