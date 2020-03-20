У Миколаєві людей з пневмонією перевірили в лабораторії іншої області, і за результатами досліджень коронавірусу в пацієнтів не виявили.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в Миколаєві, повідомляє УНІАН.

"Ми вночі провели спецоперацію, ми забрали в одній з лікарень у хворих з пневмонією зразки і доставили їх не в цю вірусологічну лабораторію, а в іншу лабораторію, яка за межами території області", - розповів Віктор Ляшко.

Миколаївська область залишається єдиною в Україні, де не виявили жодного зараження коронавірусом, що Ляшко назвав феноменом.

Станом на 9:00 9 квітня в Україні 1 тисяча 892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 - летальних, 45 пацієнтів одужали.

За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

На даний час коронавірусна хвороба виявлена у наступних областях: Вінницька - 102 випадки; Волинська - 38; Дніпропетровська - 41; Донецька - 11; Житомирська - 31; Закарпатська - 51; Запорізька - 47; Івано-Франківська - 218; Кіровоградська - 78 ; м. Київ - 300; Київська область - 130; Львівська - 61; Луганська - 3; Одеська - 43; Полтавська - 19; Рівненська - 64; Сумська - 56; Тернопільська - 169; Харківська - 5; Херсонська - 18; Хмельницька - 16; Чернівецька - 302; Черкаська - 80 ; Чернігівська - 9 випадків.



