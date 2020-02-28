Багатонаціональні навчання в Україні перенесено для запобігання поширенню Covid-19 - Командування об'єднаних сил ЗСУ

19:01 09.04.2020   Украина

Заходи багатонаціональної колективної підготовки на території України за участю підрозділів Збройних сил України перенесено у зв'язку з упровадженням обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

 Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook у четвер, передає Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в повідомленні, йдеться про заходи, передбачені указом президента від 4 лютого №34/2020 "Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів ЗСУ на території України та їх участі в багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2020 рік та про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях".

Також перенесено на невизначений термін ротації національного персоналу, які виконують завдання у складі міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки.

Водночас заходи підготовки для проведення ротацій національного контингенту в Косово, Сербії та 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго залишаються без змін.

Водночас опрацьовується питання повернення в Україну вісьмох військовослужбовців і однієї мінно-пошукової собаки ЗСУ, які виконують завдання у складі місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані.

"Варто зазначити, що підготовка особового складу ЗСУ на території України триває з дотриманням вимог МОЗ України та рекомендацій командування Медичних сил ЗСУ щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусної інфекції у військових частинах ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 12 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях. Як наголошується в законопроекті, підрозділи ЗС інших держав мали брати участь в українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент-2020" та "Сі Бриз-2020", українсько-молдовських навчаннях "Південь-2020", українсько-румунських навчаннях "Ріверайн-2020" і українсько-британських навчаннях "Воріер Вотчер-2020".



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