Росія захотіла обговорити MH17 в ООН: їй відповіли шість країн
|18:45 09.04.2020
|Россия
Росії нагадують про зобов'язання згідно з резолюцією Ради безпеки ООН про взаємодію зі слідством у справі збитого пасажирського літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній на Донбасі у 2014 році.
Про це йдеться в спільній заяві Німеччини, Бельгії, Естонії, Франції та Польщі від 8 квітня, передає УНН.
“Початок кримінального процесу 9 березня в окружному суді Гааги знаменує собою важливу віху у встановленні істини та справедливості для жертв та їхніх родин, а також у притягненні до відповідальності осіб, винних у збитті рейсу MH17”, — йдеться в заяві.
Країни привітали судовий розгляд у Нідерландах, заснований на роботі Об’єднаної слідчої групи (JIT), і висловили повну впевненість в незалежності, неупередженості та професійності судових органів.
“На жаль, досі російська влада не повністю співпрацювала з незалежним розслідуванням JIT. Оскільки кримінальне розслідування JIT триває, ми нагадуємо всім державам, особливо Російській Федерації, про їхні зобов’язання за резолюцією 2166 РБ ООН і повністю співпрацювати з міжнародним розслідуванням”, - сказано в заяві.
Варто відзначити, що в середу, 8 квітня, Росія ініціювала обговорення в РБ ООН міжнародного розслідування, пов’язаного зі збиттям літака рейсу МН17. Про це написав і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Той момент, коли... Росія сама ініціює обговорення МН17 в Радбезі ООН. Щоб додати ще маніпуляцій до всього того, що від неї звучало попередні 6 років. Але час вигаданих історій пройшов. Я переконаний, що судовий процес у Гаазі встановить правду і принесе сім’ям жертв справедливість”, - підкреслив він в Twitter.
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