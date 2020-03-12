У Миколаєві катери «Нікополь» і «Вишгород» спустили на воду після ремонту

18:30 09.04.2020   Украина

У Миколаєві на місцевому суднобудівному заводі завершили ремонт і спустили на воду малі броньовані артилерійські бронекатери «Вишгород» і «Нікополь».

Про це повідомляє пресслужба концерну «Укроборопром» у четвер, 9 квітня, передає Главком.

Зазначається, що на катерах відремонтована зовнішня обшивка підводної частини, гвинто-кермові комплекси, протекторний захист, донно-бортова арматура, суднові системи та обладнання, виконане фарбування.

Також на МБАК «Нікополь» триває відновлення електросистем та електрообладнання, роботи будуть завершені до кінця місяця.

«Ремонтні роботи на «Вишгороді» були закінчені навіть раніше, ніж планувалося, а на катері «Нікополь» вони на фінальній стадії, обидва катери спустили на воду одночасно. Ми розуміємо, що катери виконують бойові завдання, тому намагалися якнайшвидше відновити їхню боєздатність і повернути на службу ВМС», - повідомив директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашников.

Нагадаємо, російська армія захопила українські кораблі, коли вони намагалися пройти Керченську протоку. Серед них був і бойовий катер «Нікополь». 

Раніше повідомлялося, що звільнені з російського полону кораблі вийдуть в море до літа. Також вже відомо, що балістична експертиза засвідчила, що катер «Бердянськ» був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського вертольота Ка-52, що лише підтверджує агресивний характер нападу РФ на українські кораблі в листопаді 2018 року.

Слід нагадати, що Україна придбає у Франції 20 катерів прикордонникам. 

До слова, незабаром Україна отримає від США бойові катери Mark VI. ВМС ЗС України отримають катери в рамках військової допомоги від США, перша частина з якої у 125 млн включає як патрульні катери типу Mark VI, так й іншу допомогу.

Патрульні катери Mark VI (MK VI) здійснюють операції в затоках, річках, бухтах і прибережних ділянках моря. Їхнє головне завдання – забезпечення безпеки торговельних портів, об’єктів морської інфраструктури і підтримка операцій основних сил ВМС. 



Ще на цю тему:

20:41 30.03.2020
Франція задіє десантні кораблі для протидії Covid-19
09:01 20.03.2020
«Кентаври» вперше відстрілялись некерованими ракетами
11:20 19.03.2020
Курсанти-морпіхи ознайомились з морською десантною підготовкою / Фото
11:01 18.03.2020
Курсанти-морпіхи ознайомились з морською десантною підготовкою
09:30 16.03.2020
Українські катери класу "Айленд" успішно пройшли випробування в морі
08:30 16.03.2020
Російські пірати Чорного моря. Нахабність кораблів ЧФ і ФСБ РФ не завадила «Прилукам» виконати навчально-бойові завдання
18:30 13.03.2020
«Олександр Охрименко» вперше вийшов у море як військове судно / Фото
18:00 13.03.2020
В Одесі відбулася зустріч Командування ВМС України з представниками іноземних військових відомств
18:21 12.03.2020
Представники Військово-Морських Сил ЗС України відвідали з робочим візитом колег з Військово-Морських Сил Бундесверу ФРН
14:01 12.03.2020
«Прилуки» виконав низку навчально-бойових завдань у Чорному морі
09:15 12.03.2020
“Айленди” вийшли в море
19:20 11.03.2020
Український РК "Прилуки" повернулися після виконання завдань у Чорному морі
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
16:41 07.04.2020
Болгарія забороняє в'їзд іноземцям майже з усього світу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
16:47 09.04.2020
Греція посилює обмеження через коронавірус напередодні Великодня
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
09:00 08.04.2020
ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
18:40 06.04.2020
Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
Всі новини країни
Россия Россия
19:30 09.04.2020
Говорити про завершення "нафтової війни" рано - експерти про зустріч ОПЕК+
18:45 09.04.2020
Росія захотіла обговорити MH17 в ООН: їй відповіли шість країн
14:45 09.04.2020
Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 10 тисяч осіб, 76 людей - померли
12:45 09.04.2020
﻿"Газпром" не добудує "Північного потоку – 2" раніше ніж 2021 року – оператор ГТС України
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 09.04.2020
Київ відправить в Румунію на переробку 70 тонн батарейок
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 09.04.2020
Швеція не змінила позиції щодо санкцій проти РФ та співпрацюватиме з Україною в ОБСЄ
20:15 09.04.2020
До Одеси доставили понад 20 "швидких", оснащених портативними апаратами ШВЛ
20:01 09.04.2020
Ініціатива "Східне партнерство": Кулеба привітав заяву голів МЗС "Вишеградської групи"
19:15 09.04.2020
"Феномен" Миколаївщини: у МОЗ розповіли, чи виявили коронавірус у регіоні
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд