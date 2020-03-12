У Миколаєві на місцевому суднобудівному заводі завершили ремонт і спустили на воду малі броньовані артилерійські бронекатери «Вишгород» і «Нікополь».

Про це повідомляє пресслужба концерну «Укроборопром» у четвер, 9 квітня, передає Главком.



Зазначається, що на катерах відремонтована зовнішня обшивка підводної частини, гвинто-кермові комплекси, протекторний захист, донно-бортова арматура, суднові системи та обладнання, виконане фарбування.



Також на МБАК «Нікополь» триває відновлення електросистем та електрообладнання, роботи будуть завершені до кінця місяця.



«Ремонтні роботи на «Вишгороді» були закінчені навіть раніше, ніж планувалося, а на катері «Нікополь» вони на фінальній стадії, обидва катери спустили на воду одночасно. Ми розуміємо, що катери виконують бойові завдання, тому намагалися якнайшвидше відновити їхню боєздатність і повернути на службу ВМС», - повідомив директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашников.



Нагадаємо, російська армія захопила українські кораблі, коли вони намагалися пройти Керченську протоку. Серед них був і бойовий катер «Нікополь».



Раніше повідомлялося, що звільнені з російського полону кораблі вийдуть в море до літа. Також вже відомо, що балістична експертиза засвідчила, що катер «Бердянськ» був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського вертольота Ка-52, що лише підтверджує агресивний характер нападу РФ на українські кораблі в листопаді 2018 року.



Слід нагадати, що Україна придбає у Франції 20 катерів прикордонникам.



До слова, незабаром Україна отримає від США бойові катери Mark VI. ВМС ЗС України отримають катери в рамках військової допомоги від США, перша частина з якої у 125 млн включає як патрульні катери типу Mark VI, так й іншу допомогу.



Патрульні катери Mark VI (MK VI) здійснюють операції в затоках, річках, бухтах і прибережних ділянках моря. Їхнє головне завдання – забезпечення безпеки торговельних портів, об’єктів морської інфраструктури і підтримка операцій основних сил ВМС.