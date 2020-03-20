Денісова: Звинувачення Джемілєва у Криму підготовлені "органом", якого не існує

18:15 09.04.2020   Крым

Звинувачення проти народного депутата України Мустафи Джемілєва у "незаконному перетині кордону РФ" і "незаконному поводженні зі зброєю", є абсурдними.

Про це у Facebook написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

Вона нагадала, що нещодавно так зване "Главное следственное управление по Республике Крым и г. Севастополю" СК Російської Федерації підготувало Джемілєву звинувачення у "незаконному перетині кордону РФ" і "незаконному поводженні зі зброєю".

"Самі звинувачення є абсурдними, не мають жодної юридичної сили та порушують права гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, адже підготовлені "Главным следственным управлением по Республике Крым и г. Севастополю" - тобто "органом", якого де-юре не існує", - зазначила Денісова.

Вона наголосила, що окупаційна влада РФ не зраджує своїм традиціям, і продовжує переслідувати Джемілєва, "який останні 6 років усіма можливим способами бореться за відновлення справедливості та повернення Криму під контроль України".

"Росія продовжує свою політику залякування, бо вважає це дієвим способом зламати дух та потужний спротив мешканців Криму окупаційній владі", - підкреслила Уповноважена ВР з прав людини.

Також Денісова закликала міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу на державу-агресора з метою припинення РФ порушень норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема, незаконне переслідування українців та притягнення їх до відповідальності за злочини, які вони не скоювали.

"Висловлюю повну солідарність та підтримку Мустафі Джемілєву, і ще раз нагадую окупантам: Крим – це Україна", - зазначила Денісова.

Як повідомлялося, Слідком РФ підготував Джемілєву обвинувачення за низкою статей, у тому числі у "незаконному перетині кордону".

Відповідну кримінальну справу було порушено 11 серпня 2014 року.



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