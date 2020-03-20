Біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, через перевантаження танкерами, які належать РФ, нафтопродуктів та інших паливо-мастильних вантажів, допущено забруднення акваторії Чорного й Азовського морів.

Про це інформує прокуратура Автономної Республіки Крим, повідомляє Укрінформ.

"Прокуратура та поліція автономії зафіксували черговий факт порушення державою-окупантом екологічних норм в Криму. Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополя розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 243 КК України (забруднення моря)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, встановлено, що біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, внаслідок перевантаження танкерами, які належать РФ, нафтопродуктів та інших паливо-мастильних вантажів, допущено забруднення акваторії Чорного й Азовського морів.

Уточнюється, що забруднення зафіксовані у нейтральних водах Чорного моря на південь від Керченської протоки та ще у трьох місцях, загальною площею понад 24 км².

У відомстві нагадали, що раніше, прокуратура та поліція АРК зареєстрували кримінальне провадження за ч.2 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр), в рамках якого встановлено, що після окупації півострова, дамбу Нижньо-Чурбашського водосховища у Керчі, почали використовувати для незаконного видобутку піску, як наслідок, бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж.

У той же час, токсичні речовини потрапляють до Чорного моря, створюючи загрозу для здоров’я населення та природного середовища, зазначили у відомстві.