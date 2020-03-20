В ответ на призыв экс-послов США в Украине в условиях пандемии COVID-19 и экономического кризиса отменить международные санкции против России в обмен на вывод войск РФ с Донбасса (про Крым тоже было – но вскользь), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «России нечего выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила… Что касается Крыма, то там вообще ни "если", ни "когда" вопрос не стоит. Крым – это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями».

Вот, что думает по этому поводу Алексей Стародубов на странице comments.ua:

«Это уже не первое заявление со стороны западных экспертов о том, что есть возможность рассмотреть вариант снятия части санкций, если РФ выведет войска с Донбасса. Своеобразный пинг-понг между Западом и Россией, который ни к чему не приводит. Одни говоря «выводите войска», другие твердят – «нас там нет». Кремль постоянно подчеркивает, что регулярные воинские соединения РФ не присутствовали и не присутствуют на Донбассе. В отличие от той же Сирии, где российское руководство признаёт наличие своих войск.

Что касается заявления по Крыму – тут тоже всё предсказуемо. РФ ни разу за прошедшие 6 лет не выносила вопрос аннексированного полуострова и Севастополя на обсуждение в каком-либо формате. В стране-агрессоре всегда заявляли, что вопрос по Крыму «решен раз и навсегда».

Самое печальное, что в Украине на такие заявления никак не реагировали. Крым ушел с повестки дня.

Между тем, именно украинская сторона должна, наконец, выработать внятную стратегию по возвращению контроля над Крымом. Следует разработать юридические механизмы, связанные с возвратом контроля над украинскими активами, которые были «национализированы» российской властью после аннексии. Следует обращаться в международные коммерческие арбитражи – с требованиями к РФ о компенсации за утраченное украинское имущество или за его незаконное использование. Постоянно поднимать вопросы касательно защиты прав человека, проблем образования и культуры…

С учетом пандемии и грядущего экономического кризиса всё более вероятно, что правила и устои, которые формировались десятилетиями в глобальном мире, будут пересмотрены. И не факт, что такой пересмотр будет в пользу Украины.

Тем важнее не терять драгоценное время, а как можно быстрее предпринимать практические шаги, которые помогут постепенной реинтеграции временно оккупированных территорий. Разработка соответствующих стратегий (возвращение контроля над имуществом, защита прав человека, вопросы, связанные с образованием и культурой, восстановление экономических связей между возвращенными предприятиями и украинскими потребителями) – это те мостики, которые можно и нужно строить уже сейчас.

Да, безусловно, нужно постоянно обращаться к западным партнерам, чтобы сохранялся санкционный статус-кво. Но не стоит забывать, что в условиях глобальных изменений нам самим следует больше внимания уделять вопросам реинтеграции внутри страны. Именно внутренняя реинтеграционная политика должна быть первичной».