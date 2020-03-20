Экипаж яхты из Греции более недели не может сойти на берег в оккупированной Феодосии
|17:15 09.04.2020
|Крым
Члены экипажа прибывшей из Греции яхты «Варвара» девятый день находятся на борту судна, ожидая повторного тестирования на COVID-19.
Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщила "главный" санитарный врач оккупированных Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская, передают Новости Крыма.
Яхта «Варвара» прибыла в порт Феодосии из Греции 5 апреля. Экипажу судна открыли границу в Ялте, после чего медики провели лабораторное исследование. За девять дней члены экипажа на берег не сходили.
«Завтра десятый день, когда экипаж яхты должен быть вновь обследован. Без проведения лабораторного исследования и получения отрицательных результатов эти лица не могут покинуть режим изоляции», - сказала Пеньковская.
Она отметила, что ранее капитану яхты было предложено соблюдать режим изоляции в условиях обсерватора, либо по месту жительства, однако решили оставаться на судне. Кроме того, капитан сообщил о достаточном количестве продуктов и питьевой воды на 14 дней для нахождения в режиме самоизоляции.
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