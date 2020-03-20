Состояние здоровья некоторых крымскотатарских и украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в РФ и оккупированном Крыму, существенно ухудшилось.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает ATR.

«Страна-агрессор РФ, пренебрегая нормами международного права, продолжает издевательство над украинским политзаключенными. Здоровье и психологическое состояние граждан Украины, которых незаконно удерживают в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма, существенно ухудшилось», — написала она в своем Facebook.

В частности, омбудсмен сообщила, что крымскотатарские политзаключенные Рустем Сейтмеметов, Риза и Энвер Омеров, а также Рустем Исмаилов удерживаются в камерах, в которых «совершенно непригодны условия для пребывания».

«(Им — ред.) приходится спать без постельного белья на металлической кровати. Из-за этого обострились проблемы с сердцем и дыханием, а также появилась боль в спине», — отметила Денисова.

Кроме того, она добавила, что у украинца Владимира Дудки не проходят высыпания на теле, поскольку его не осмотрели медики, также он жалуется на повышенное артериальное давление, которое может привести к инсульту.

Также Денисова заявила, что украинца Владимира Якименко с высокой температурой и сухим кашлем ранее поместили в ШИЗО.

«Требую от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой немедленного реагирования, а именно: обеспечить надлежащие условия содержания и необходимую медицинскую помощь, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25 марта 2020 года. Обращаюсь к международному сообществу с просьбой максимально усилить давление на РФ, чтобы прекратить издевательства над пленными гражданами Украины и поскорее их освободить», — подытожила Людмила Денисова.

Как известно, ранее ряд украинских правозащитных организаций выступили с призывом к международным коллегам отреагировать в условиях пандемии COVID-19 на ситуацию с заключенными в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Ранее сообщалось о том, что политзаключенного, фигуранта «дела о так называемом терроризме» Сервера Мустафаева 19 марта доставили на заседание в Южный Окружной военный суд РФ с температурой и кашлем. Позже Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что политзаключенному крымскому татарину Серверу Мустафаеву, у которого есть подозрение на инфицирование коронавирусом, не оказывается медицинская помощь.