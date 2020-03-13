Греція посилює обмеження через коронавірус напередодні Великодня
|16:47 09.04.2020
|Греция
Уряд Греції оголосив про подальше посилення заходів, що обмежують пересування людей по суші, морю і повітрю перед Великоднем. Заходи будуть діяти до 27 квітня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Грецька поліція встановила контрольно-пропускні пункти в середу вдень на платних автострадах по всій країні, на другорядних дорогах і на регіональних дорогах в напрямку міських центрів. Водночас берегова охорона проводить перевірки в портах.
Людям в аеропортах, портах, залізничних станціях і міжміських автобусних станціях буде дозволено подорожувати тільки в тому випадку, якщо у них є декларації про доходи, що підтверджують, що їх постійне місце проживання є їх пунктом призначення.
Ці люди не зможуть повернутися з пункту призначення до завершення заходів 27 квітня. За порушення правил штрафуватимуть на 300 євро - вдвічі більше, ніж до сьогодні.
Крім того, до 27 квітня жителям буде дозволено подорожувати з невеликих островів на великі в межах одного муніципалітету для відвідування аптек, лікарів, магазинів і банків (якщо електронна комерція неможлива).
За останню добу в Греції зафіксовано 52 нових випадки інфікування коронавірусом і два летальні випадки. Всього з початку епідемії захворіли 1884 осіб, 83 померли.
Напередодні грецький уряд оголосив суворіші карантинні заходи для островів Міконос і Санторіні, які є одними з головних туристичних напрямків країни.
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