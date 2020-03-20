Сегодня, 9 апреля 2020 года, в дом Асановых пришли из полиции. Мужчина представился сотрудником уголовного розыска и сказал, что хочет зачитать предостережение Марлену (Сулейману) Асанову. Политзаключенный Асанов с октября 2017 года находится под арестом.

Об этом активистам «Крымской солидарности» сообщила его супруга.

«По его словам, мой муж «где-то был замечен и поэтому с ним нужно провести профилактическую беседу по поводу недопустимости его участия в несанкционированных акциях с 1 по 5 мая 2020 года». Я сказала, что его нет дома. Тогда сотрудник полиции попросил контактные данные моего супруга, чтобы с ним связаться и побеседовать. Уже едва сдерживая улыбку, я ответила ему, что если он действительно хочет поговорить с ним, то пусть отправляется в СИЗО Ростова-на-Дону. И странно, что он до сих пор числится в каких-то списках. Мой муж уже почти 3 года находится под арестом, куда благополучно был отправлен его коллегами из органов. Арестовывать его тогда приехали сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии. А в уголовном розыске ничего об этом не знают, получается. Естественно, что подписывать я ничего не стала», - рассказала Айше Асанова.

Марлен (Сулейман) Асанов – крымский ресторатор, гражданский журналист, волонтер «Крымской солидарности».

С 2014 года помогал семьям политзаключенных. Посещал все судебные заседания по политически мотивированным делам. Публиковал на своем канале Youtube видео с обысков.

ФСБ провела первый обыск в караван-сарае «Салачике» 12 мая 2016 года. В тот же день в Бахчисарае были задержаны и обвинены в участии в «Хизб-ут-Тахрир» четверо местных жителей. Марлена Асанова среди них не было. Но его тогда привлекли к административной ответственности за «нарушение общественного порядка» и присудили 5 тысячам рублей штрафа. Этот случай не испугал бизнесмена, и даже, наоборот, – он активней включился в общественную деятельность и начал предоставлять свое кафе для проведения собраний семей политзаключённых, адвокатов и активистов «Крымской солидарности».

12 октября 2017 года были арестованы жители Бахчисарая Тимур Ибрагимов, Марлен (Сулейман) Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов.

Марлен (Сулейман) Асанов обвиняется по ч. 1 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации», до пожизненного лишения свободы), ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ («Приготовление к насильственному захвату власти», до 10 лет лишения свободы). Под стражей с 11 октября 2017 года.

Крымскотатарский караван-сарай «Салачик» временно прекратил работать с 27 апреля 2018 года по решению суда.