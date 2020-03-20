ФСБ РФ возбудила дело против жителя Керчи за ролики в YouTube
|16:15 09.04.2020
|Крым
Российские спецслужбы обвиняют крымчанина в «призывах к экстремистской деятельности».
«Житель Керчи 1965 года рождения подготовил видеоролик с призывами к осуществлению экстремистской деятельности и разместил его на видеохостинге YouTube», – цитирует информацию ведомства российское информагентство ТАСС.
Дело возбуждено за «публичные призывы к осуществлению экстремистcкой деятельности», что предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет..
Крымская правозащитная группа уточняет данную информацию.
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