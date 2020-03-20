Сегодня, 9 апреля 2020 года, в ЮОВС г. Ростов-на-Дону ожидалось судебное заседание по существу в отношении активиста Олега Приходько. Адвокат Назим Шейхмамбетов ранее ходатайствовал о переносе слушания в связи со сложившейся ситуацией вокруг пандемии COVID-19.

«Защита ходатайствовала о переносе судебного заседания в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и предпринятыми карантинными мерами, которые усложняют передвижение лиц. Суд удовлетворил данное ходатайство и перенес судебное заседание на неопределенный срок. Дата заседания будет сообщена защитникам заблаговременно. Соответственно, защита уже проинформирует общественность», - прокомментировал адвокат Назим Шейхмамбетов, передает Крымская солидарность.

В пресс-службе Южного окружного военного суда сообщают, что на сегодняшний момент расписание судебных заседаний корректируется. По этой причине все назначенные в Ростове-на-Дону слушания, в том числе и по крымским процессам, временно приостановлены.

Ранее сообщалось, что Олег Приходько был этапирован из Симферопольского ФКУ СИЗО-1 в Крыму в следственный изолятор Ростова-на-Дону.

По словам адвоката, 27 марта 2020 года прошло предварительное слушание по делу Олега Приходько. Суд продлил меру пресечения до 15 сентября 2020 года.