З’явилось відео влучання “Нептуна” по мішені /Відео

15:15 09.04.2020   Украина

Як ми вже повідомляли, 2 квітня 2020 року в ході випробування комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун», ракети здійснили ураження цілей на заданій дальності.

Сьогодні з’явилось відео ураження мішені на заданій дальності:

В якості мішені була баржа із змонтованою конструкцію, що імітувала радіолокаційну сигнатуру корабля:

Змонтована на баржі конструкція з імітації радіолокаційної сигнатури корабля

Випробування відбувались на півдні Одеської області на державному випробувальному полігоні «Алібей».

Відео супроводу польоту ракети Р-360 українськими винищувачами під час одного з попередніх пусків:

РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеоролічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіелектронній протидії противника.

Більш детально ракетний комплекс можете дізнатися у матеріалі: РК-360 МЦ “Нептун”: склад комплексу та ТТХ

 



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