З’явилось відео влучання “Нептуна” по мішені /Відео
|15:15 09.04.2020
|Украина
Як ми вже повідомляли, 2 квітня 2020 року в ході випробування комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун», ракети здійснили ураження цілей на заданій дальності.
Сьогодні з’явилось відео ураження мішені на заданій дальності:
В якості мішені була баржа із змонтованою конструкцію, що імітувала радіолокаційну сигнатуру корабля:
Змонтована на баржі конструкція з імітації радіолокаційної сигнатури корабля
Випробування відбувались на півдні Одеської області на державному випробувальному полігоні «Алібей».
Відео супроводу польоту ракети Р-360 українськими винищувачами під час одного з попередніх пусків:
РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеоролічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіелектронній протидії противника.
Більш детально ракетний комплекс можете дізнатися у матеріалі: РК-360 МЦ “Нептун”: склад комплексу та ТТХ
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