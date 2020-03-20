Миколаївці з підозрою на коронавірус їдуть лікуватися до Києва – ЗМІ
|15:01 09.04.2020
|Украина
У Миколаєві двоє нових пацієнтів з симптоматикою і підозрою на COVID-19 поїхали лікуватися в Київ, в Олександрівську лікарню.
Про це в Telegram повідомляє місцеве видання «НикВести», посилаючись на джерела в одній з лікарень Миколаєва.
Стверджується, що хворі – медики, чоловік і дружина. На початку березня вони були в Єгипті, після повернення прийом пацієнтів не вели. Миколаївський лабораторний центр діагноз їм не підтверджував. Вчора стан пари погіршився, і вони поїхали в Київ.
Нагадується, що 28 березня у Миколаєві були виявлені перші пацієнти з коронавірусом, однак, на наступний день пара теж поїхала лікуватися в Олександрівську лікарню.
Таким чином, на статистику МОЗ щодо коронавирусу в регіонах це не відбилося. Офіційно в Миколаєві все ще немає підтверджених випадків хвороби.
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