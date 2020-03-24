За останню добу в Росії зареєстровано 1 459 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 50 регіонах.

Про це повідомив оперативний штаб по боротьбі з вірусом, зазначає УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.

Загальна кількість інфікованих досягла 10 131 особи. Напередодні добовий приріст склав 1 175 випадків.

За день померло 13 осіб. Вчора повідомлялося про п’ять жертв коронавірусу. Всього загинуло 76 осіб.

“За останню добу в Росії підтверджені 1 459 випадків нової коронавірусної інфекції в 50 регіонах країни. Всього зареєстровано 10 131 хворий в 81 регіоні, при цьому кількість виписаних пацієнтів збільшилася до 698 осіб”, — вказано у повідомленні штабу.

“За добу одужало 118 осіб: Москва — 43, Санкт-Петербург — 11, Республіка Бурятія — 9, Івановська область — 6, Брянська область — 3, Мурманська область — 3, Хабаровський край — 3, Оренбурзька область — 3, Республіка Калмикія — 3, Курська область — 3, Московська область — 2, Тульська область — 2, Республіка Марій Ел — 2, Красноярський край — 2, Челябінська область — 2, Псковська область — 2, Республіка Адигея −2, Новгородська область — 2, Ленінградська область — 1, Ставропольський край — 1, Рязанська область — 1, Республіка Крим — 1, Ростовська область — 1, Кіровська область — 1, Республіка Саха (Якутія) — 1, Архангельська область — 1, Ярославська область — 1, Костромська область — 1, Смоленська область −1, Амурська область — 1, Кемеровська область — 1, Самарська область — 1, Магаданська область — 1”, — додали у повідомленні.

Також за добу зафіксовано 13 летальних випадків: 7 в Москві, 3 в Московській області, 2 в Санкт-Петербурзі, 1 в Пермському краї.