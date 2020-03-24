Курс України на оборонну реформу за стандартами НАТО є незворотним - Таран у розмові з міністром оборони США Еспером
|14:30 09.04.2020
|Украина
Міністр оборони України Андрій Таран під час телефонної розмови запевнив міністра оборони США Марка Еспера у незворотності оборонної реформи за стандартами НАТО й подякував за суттєву допомогу, яку США надають українським Збройним силам.
"Очільники оборонних відомств підтвердили стратегічний характер партнерства та всебічну підтримку України з боку США у протидії російській агресії, незмінність курсу на забезпечення суверенітету та відновлення територіальної цілісності України — як на політичному, так і на військовому рівнях", - ідеться в повідомленні на сайті Міноборони Україна в четвер, передає Інтерфакс-Україна.
Особливий акцент було зроблено на військово-технічному співробітництві та здійсненні Міноборони України перших прямих закупівель озброєння і військової техніки в США.
Крім того, Таран поінформував Еспера про діяльність Міністерства оборони та органів державної влади України в контексті реалізації домовленостей про отримання другого траншу допомоги з безпеки від США.
У рамках упровадження оборонної реформи Таран наголосив на важливості дорадчої допомоги з боку США на стратегічному рівні у сфері управління людськими ресурсами та реформування оборонно-промислового комплексу України.
Український міністр відзначив продовження політики євроатлантичної інтеграції, а також окреслив пріоритети діяльності оборонного відомства.
Під час бесіди сторони обговорили необхідність коригування в умовах пандемії ключових заходів двостороннього співробітництва в оборонній сфері, які мають першорядне значення для підтримки бойових можливостей ЗСУ.
Співрозмовники наголосили, що ключовим в умовах поширення вірусу Covid-19 є збереження здоров'я і життя особового складу, що наразі є одним із факторів забезпечення обороноздатності країни.
У свою чергу Еспер висловив підтримку Тарану в реалізації оборонної реформи та підтвердив непохитну підтримку суверенітету України.
Міністри оборони України та США домовилися підтримувати постійний діалог стратегічного рівня, і на міністерському рівні, і на рівні своїх заступників.
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