В Одеській міській клінічній інфекційній лікарні на сьогодні перебуває 20 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, троє з них — у тяжкому стані.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал Одеської міськради.

“За даними станом на ранок 9 квітня 2020 року, на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 20 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 14 — жителі Одеси. Із загальної кількості пацієнтів з COVID-19 в інфекційній лікарні три людини знаходяться у важкому стані, при цьому не мають потреби в проведенні штучної вентиляції легенів”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 14 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, троє — в задовільному стані. Пацієнтів на ШВЛ в інфекційній лікарні немає.

"За минулу добу в інфекційну лікарню надійшло 11 осіб з підозрою на COVID-19, яким проводиться обстеження“,- зазначається в повідомленні.

Окрім того, всі пацієнти з встановленим діагнозом COVID-19 знаходяться під медичним наглядом, в тому числі і перебувають на самоізоляції вдома. Забезпечується виявлення, обстеження та контроль стану здоров’я контактних осіб.

“За останню добу в регіоні зареєстровано 11 нових випадків захворювання: два — у одеситів і дев’ять — у жителів районів області”, — йдеться в повідомленні.

В міськраді нагадують, що за інформацією Міністерства охорони здоров’я України, на 9:30 9 квітня 2020 року в Одеській області лабораторно підтверджено 43 випадки COVID-19. З них 23 людини — жителі Одеси.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 — летальні.