Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прибув до Миколаєва, щоб переконатися, що тут дотримуються відповідного алгоритму дій стосовно визначення хворих на коронавірус.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі Ляшко спілкується за закритими дверима з головним санітарним лікарем Миколаївської області Володимиром Клочком та іншими відповідальними чиновниками області.

Програма візиту Ляшка невідома. Журналісти очкують на брифінг.

Як повідомляв Укрінформ, раніше було оголошено, що МОЗ відправить на Миколаївщину спеціальну комісію, яка перевірить феномен області, що є єдиною в Україні, де не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19. Фахівці мають дати відповідь на запитання чи це реальна картина, чи має місце порушення алгоритмів.

Станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.