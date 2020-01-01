ЕС мобілізувала пакет екстреної допомоги в рамках глобального реагування на спалах коронавірусу для країн Східного партнерства

13:45 09.04.2020   Украина

Європейська Комісія мобілізувала пакет екстреної допомоги в рамках глобального реагування на спалах коронавірусу для країн Східного партнерства - Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіки Молдова та України.

80 мільйонів євро будуть надані для для негайних потреб і до 883 млн. євро – на коротко- та середньострокову перспективу для підтримки соціально-економічного відновлення регіону, повідомляє Балканський оглядач.

Республіка Молдова отримає понад 87 млн. Євро на підтримку негайних та короткострокових потреб. Наразі проекти ЄС в Молдові спрямовані на забезпеченням захисту (рукавичок та масок) вразливих категорій громадян та медичного персоналу та встановлення стерилізаторів по всій країні.

Україна отримає більше 190 мільйонів євро на підтримку негайних та короткострокових потреб. Наразі ЄС підтримує проекти, які стосуються допомозі вразливим верствам населення, переходу до онлайн-освіти, боротьби із дезінформацією та зміцнення культурного різноманіття та творчості в Інтернеті.

Інші країни Східного партнерства отримають допомогу в таких розмірах: Азербайджан 14 млн. євро, Білорусь 60 млн. євро, Вірменія 92 млн. євро, Грузія 183 млн. євро.



Ще на цю тему:

20:01 09.04.2020
Ініціатива "Східне партнерство": Кулеба привітав заяву голів МЗС "Вишеградської групи"
16:21 18.03.2020
Східне партнерство: Єврокомісія представила нові цілі на період після 2020 року
09:30 18.03.2020
Колегія Єврокомісії 18 березня проведе телеконференцію про коронавірус та перспективи Східного партнерства
08:15 28.01.2020
Франція не хоче, щоб Східне партнерство сприяло вступу в ЄС
10:30 28.11.2019
У Європарламенті заявляють: ЄС потребує нової стратегії щодо Східного партнерства
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
11:31 01.10.2019
Зеленский и Лукашенко примут участие во 2-м Форуме регионов Украины и Беларуси 4 октября
09:41 24.04.2019
У ЄС спростували вісім міфів про Східне партнерство
09:01 09.04.2019
ЄС очікує від країн "Східного партнерства" кращих результатів у реформах, про членство у ЄС не йдеться
08:21 09.04.2019
У травні ЄС може визначити перспективи країн Східного партнерства щодо членства
09:21 02.04.2019
Польща пропонує підвищити статус програми "Східного партнерства"
12:23 17.07.2018
Могерини назвала дату очередного саммита «Восточного партнерства»
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
16:41 07.04.2020
Болгарія забороняє в'їзд іноземцям майже з усього світу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
16:47 09.04.2020
Греція посилює обмеження через коронавірус напередодні Великодня
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
09:00 08.04.2020
ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
18:40 06.04.2020
Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
Всі новини країни
Россия Россия
19:30 09.04.2020
Говорити про завершення "нафтової війни" рано - експерти про зустріч ОПЕК+
18:45 09.04.2020
Росія захотіла обговорити MH17 в ООН: їй відповіли шість країн
14:45 09.04.2020
Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 10 тисяч осіб, 76 людей - померли
12:45 09.04.2020
﻿"Газпром" не добудує "Північного потоку – 2" раніше ніж 2021 року – оператор ГТС України
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 09.04.2020
Київ відправить в Румунію на переробку 70 тонн батарейок
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 09.04.2020
Швеція не змінила позиції щодо санкцій проти РФ та співпрацюватиме з Україною в ОБСЄ
20:15 09.04.2020
До Одеси доставили понад 20 "швидких", оснащених портативними апаратами ШВЛ
20:01 09.04.2020
Ініціатива "Східне партнерство": Кулеба привітав заяву голів МЗС "Вишеградської групи"
19:15 09.04.2020
"Феномен" Миколаївщини: у МОЗ розповіли, чи виявили коронавірус у регіоні
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд