Європейська Комісія мобілізувала пакет екстреної допомоги в рамках глобального реагування на спалах коронавірусу для країн Східного партнерства - Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіки Молдова та України.

80 мільйонів євро будуть надані для для негайних потреб і до 883 млн. євро – на коротко- та середньострокову перспективу для підтримки соціально-економічного відновлення регіону, повідомляє Балканський оглядач.

Республіка Молдова отримає понад 87 млн. Євро на підтримку негайних та короткострокових потреб. Наразі проекти ЄС в Молдові спрямовані на забезпеченням захисту (рукавичок та масок) вразливих категорій громадян та медичного персоналу та встановлення стерилізаторів по всій країні.

Україна отримає більше 190 мільйонів євро на підтримку негайних та короткострокових потреб. Наразі ЄС підтримує проекти, які стосуються допомозі вразливим верствам населення, переходу до онлайн-освіти, боротьби із дезінформацією та зміцнення культурного різноманіття та творчості в Інтернеті.

Інші країни Східного партнерства отримають допомогу в таких розмірах: Азербайджан 14 млн. євро, Білорусь 60 млн. євро, Вірменія 92 млн. євро, Грузія 183 млн. євро.