У Зеленского отреагировали на предъявление обвинения Джемилеву в Крыму

13:30 09.04.2020   Крым

Представительство президента в АР Крым осудило предъявление Следственным комитетом РФ обвинительного акта лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и выразило уверенность в том, что незаконным действиям оккупантов будет дана правовая оценка как в Украине, так и в международных судах.

Об этом говорится в заявлении постоянного представительства президента Украины в АР Крым, передает ATR.

«Открытие политически мотивированного «уголовного дела» так называемыми «правоохранительными органами» государства-оккупанта против Мустафы Джемилева является ничем иным как незаконным преследованием лидера крымскотатарского народа за его противостояние российской агрессии и борьбу за восстановление территориальной целостности Украины. Это также в очередной раз свидетельствует о системной политике оккупантов по дискредитации и препятствовании деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Мы уверены, что этому факту будет дана оценка не только в рамках национальных уголовных производств, но и судами на международном уровне», — отметили у Зеленского.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России подготовил обвинительный акт по «делу» народного депутата Украины Мустафы Джемилева. Лидера крымскотатарского народа обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 1 ст. 222 (незаконное обращение с оружием) и ч. 1 ст. 244 (небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом, что привело к смерти человека или другим тяжким последствиям).

Москва объявила лидера крымскотатарского народа персоной нон грата за его непризнание незаконной аннексии полуострова и за отказ сотрудничать с оккупационными «властями» Крыма. В отношении Мустафы Джемилева в РФ ранее было возбуждено «уголовное дело» по трем статьям, однако они засекречены. «Прокуратура» Крыма считает его причастными к энергетической блокаде полуострова. Лидер крымских татар ранее был заочно арестован в России и объявлен в федеральный розыск. 

Напомним, 23 марта стало известно, что оккупационные «власти» Крыма завели очередное «уголовное дело» и против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Теперь его обвиняют якобы в «организации массовых беспорядков» во время митинга в Симферополе 26 февраля 2014 года.



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