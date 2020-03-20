Под медицинским наблюдением по коронавирусу к 9 апреля в оккупированном Крыму находятся 3139 человек, из которых 405 человек – это те, кто прибавился за последние сутки.

Об этом подконтрольный России "глава минздрава" оккупированного Крыма Игорь Чемоданов сказал в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, сообщают Крым.Реалии.

«С учетом ситуации в Армянске за вчерашний день под наблюдение взято еще 305 человек. Всего по Крыму взято 405 человек и того у нас на сегодняшний день 3139 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находится 2944 человека. Всего за все время у нас получается 26 положительных на COVID-19, восемь из которых выписаны с выздоровлением, 18 продолжают лечение. Тяжелых на сегодняшний день нет», – сообщил он.

Также, по данным минздрава оккупированного Крыма, в стационарах находятся 52 человека, изолировано в обсерваторы – 143 человека.

На текущий период в оккупированном Крыму зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные, шесть случаев – местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением. В аннексированном Севастополе сообщалось о пяти зараженных коронавирусом, выздоровели четверо.

В оккупированном Крыму продлен режим самоизоляции граждан до 30 апреля, в аннексированном Севастополе – до 12 апреля.