COVID-19 в оккупированном Крыму: за сутки под меднаблюдение попали больше 400 человек

13:15 09.04.2020   Крым

Под медицинским наблюдением по коронавирусу к 9 апреля в оккупированном Крыму находятся 3139 человек, из которых 405 человек – это те, кто прибавился за последние сутки.

Об этом подконтрольный России "глава минздрава" оккупированного Крыма Игорь Чемоданов сказал в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, сообщают Крым.Реалии.

«С учетом ситуации в Армянске за вчерашний день под наблюдение взято еще 305 человек. Всего по Крыму взято 405 человек и того у нас на сегодняшний день 3139 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находится 2944 человека. Всего за все время у нас получается 26 положительных на COVID-19, восемь из которых выписаны с выздоровлением, 18 продолжают лечение. Тяжелых на сегодняшний день нет», – сообщил он.

Также, по данным минздрава оккупированного Крыма, в стационарах находятся 52 человека, изолировано в обсерваторы – 143 человека.

На текущий период в оккупированном Крыму зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции. 20 из них завозные, шесть случаев – местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением. В аннексированном Севастополе сообщалось о пяти зараженных коронавирусом, выздоровели четверо.

В оккупированном Крыму продлен режим самоизоляции граждан до 30 апреля, в аннексированном Севастополе – до 12 апреля.



Ще на цю тему:

12:15 09.04.2020
Коронавирус в оккупированном Крыму: у вернувшегося из Японии крымчанина подтвердилось заражение инфекцией
09:01 09.04.2020
Через COVID-19 силовики заблокували лікарню в окупованому Армянську
20:40 08.04.2020
Уряд спростив процедуру отримання допомоги переселенцям на період карантину
20:50 07.04.2020
Кримського журналіста відправили в обсервацію після повернення з материкової України
19:01 07.04.2020
У Криму ще один випадок коронавірусу "привезли" з Москви
18:01 07.04.2020
Оккупанты признали — Крым не готов к борьбе с лесными пожарами в 2020 году
14:21 07.04.2020
В Крыму ожидают всплеска безработицы через месяц
14:01 07.04.2020
У Криму кількість хворих на Covid-19 зросла до 26 -Кримська правозахисна група
13:21 07.04.2020
Covid-19 в оккупированном Крыму. Сухие цифры
12:01 07.04.2020
Оккупанты в Севастополе готовят госпитальное судно «Енисей» для военнослужащих
11:15 07.04.2020
Всех приезжающих в оккупированный Севастополь хотят закрывать на 14-дневный карантин
11:01 07.04.2020
У Генічеську підготували місце для обсервації громадян, які прибувають з анексованого Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
16:41 07.04.2020
Болгарія забороняє в'їзд іноземцям майже з усього світу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
09:00 08.04.2020
ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
18:40 06.04.2020
Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 09.04.2020
﻿"Газпром" не добудує "Північного потоку – 2" раніше ніж 2021 року – оператор ГТС України
11:45 09.04.2020
Низка ЗМІ заявили про повернення кредитування ЄБРР у РФ. Банк спростовує
10:45 09.04.2020
ОЗХО заявила про три факти застосування хімічної зброї в Сирії
08:45 09.04.2020
Росія посилює військову присутність у Сирії - ЗМІ
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 09.04.2020
У Зеленского отреагировали на предъявление обвинения Джемилеву в Крыму
13:15 09.04.2020
COVID-19 в оккупированном Крыму: за сутки под меднаблюдение попали больше 400 человек
13:01 09.04.2020
В Україні підтверджено 1892 випадки COVID-19
12:30 09.04.2020
Фігурантам Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» висунули звинувачення
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд