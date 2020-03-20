В Україні станом на ранок четверга, 9 квітня, зареєстрували 1892 лабораторно підтверджені випадки інфікування новим коронавірусом. Серед них зафіксували 57 летальних випадків та 45 одужань пацієнтів.

Всього за останню добу зареєстрували 224 нових випадки, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України у Telegram, передає Deutsche Welle.

Найбільше випадків зафіксовано у Києві (300), Чернівецькій (302), Івано-Франківській (218), Тернопільській (169), Київській (130) та Вінницькій (102) областях. Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Харківській (5) та Чернігівській (9) областях.

В Україні з 6 квітня почали діяти жорсткіші карантинні обмеження

Як повідомлялося, український уряд посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, із 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. У громадських місцях заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.

Також заборонено ходити більше ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулу домашніх тварин чи у разі службової необхідності. Окрім того, українцям забороняється відвідувати заклади, що надають паліативну допомогу, соцзахисту та установ, які надають соціальні послуги.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що жорсткі обмеження, запроваджені в Україні через епідемію COVID-19, можуть почати послаблювати лише у травні за умови зниження показників захворюваності.