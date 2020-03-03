﻿"Газпром" не добудує "Північного потоку – 2" раніше ніж 2021 року – оператор ГТС України

12:45 09.04.2020   Россия

Росія не добудує газопроводу "Північний потік – 2" раніше ніж 2021 року.

Таку думку глава компанії "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон висловив LIGA.net в інтерв'ю, опублікованому 8 квітня, передає Гордон.

"Уже зараз очевидно, що "Газпром" не зможе закінчити цей проєкт раніше ніж 2021 року. До нульового транзиту ми готові. І наша програма оптимізації спрямована на підготовку до цього сценарію. Але ми не припиняємо боротися проти проєкту "Північний потік – 2" і розраховуємо на підтримку і американських, і європейських партнерів, оскільки "Північний потік – 2" становить ризики не тільки для України, але й для всієї Європи, підвищуючи її залежність від постачання газу з РФ", – сказав він.

За словами Макогона, Україна працює над альтернативними способами використання ГТС.

"Ми запустили транзит через Україну між європейськими країнами та розглядаємо можливість постачання американського СПГ (скраплений природний газ. – "ГОРДОН") через Польщу і далі у країни Східної Європи. Також я бачу великий потенціал у розвитку бізнесу сезонного зберігання газу в українських ПСГ", – пояснив глава компанії-оператора.

"Північний потік – 2" – газопровід, який має зв'язати Росію з Німеччиною дном Балтійського моря. Протяжність маршруту – понад 1200 км, потужність нового трубопроводу становитиме 55 млрд м³ газу на рік. Вартість проєкту – €9,5 млрд, його порівну фінансують російський "Газпром" і п'ять європейських компаній: англо-нідерландська Shell, німецькі Wintershall і Uniper, французька Engie та австрійська OMV.

Уряди України, Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, Чехії, Словаччини, Латвії, Литви та Естонії вважають "Північний потік – 2" загрозою для енергетичної безпеки Європи.

У 2018 році Німеччина, Фінляндія та Швеція дозволили прокладати трубопровід через свою територію, Данія залишалася останньою країною, яка не дозволяла. Через це оператор проєкту запропонував прокласти трубопровід в обхід Данії. 30 жовтня 2019 року Данське енергетичне агентство дало дозвіл на будівництво ділянки газопроводу "Північний потік – 2", яка проходить континентальним шельфом Данії.

Президент США Дональд Трамп 20 грудня підписав оборонний бюджет країни на 2020 рік. У нього закладено санкції проти російських газопроводів "Турецький потік" і "Північний потік – 2". У мінфіні США заявили, що санкції проти "Турецького потоку" та "Північного потоку – 2" набули чинності відразу ж після підписання закону й компанії, які свідомо продали, орендували або надали судна, що займаються прокладанням труб, мають негайно зупинити діяльність цих суден.

Трубоукладник "Північного потоку – 2", швейцарська компанія Allseas після введення санкцій зупинила роботи.

Експрем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв говорив, що санкції США проти компаній, пов'язаних із "Північним потоком – 2", можуть відкласти завершення його будівництва на кілька місяців.

11 лютого "Газпром" зробив презентацію, яка свідчить, що трубопровід планують запустити цього року.
 



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