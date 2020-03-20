Фігурантам третьої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Осману Сейтумерову, його братові Сейтумеру Сейтумерову і Рустему Сейтмеметову російське слідство 8 квітня висунуло звинувачення за ч. 2 статті 205.5 КК Росії.

Про це об'єднанню «Кримська солідарність» повідомили адвокати обвинувачених кримчан.

«Висунули звинувачення, окрім Сейтумерова Османа Шукрієвича, його рідному брату Сейтумеру і дядькові Сейтмеметову Рустему. Сулейманову Амету, який перебуває під домашнім арештом, ймовірно, теж були висунуті сьогодні звинувачення», – розповіла адвокат Еміне Авамілєва.

За словами адвоката обвинуваченого Сейтумера Сейтумерова Едема Семедляєва, його підзахисний свою провину не визнає.

«У слідчому ізоляторі №1 висунули звинувачення, а саме постанову про притягнення як обвинуваченого Сейтумерову Сейтумеру. Його звинувачують в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», що відповідає звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 205.5 КК Росії. Це звинувачення він не визнає і вважає себе невинним. У письмових поясненнях він зазначив, що під час обшуку йому підкинули літературу», – пояснив адвокат.

Російські силовики вранці 11 березня провели обшуки і затримали чотирьох кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі Криму. ФСБ підозрює затриманих кримчан в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», яка в сусідній Росії визнана терористичною. Російський правозахисний центр «Меморіал» вважає обвинувачених у цих справах політв'язнями.

У Міністерстві закордонних справ України висловили «рішучий протест» через ці дії ФСБ у Криму. Спікер відомства Катерина Зеленко зазначила, що Росія цинічно «ігнорує всі заклики світової спільноти припинити тиск на кримських татар..., як і, власне, всі резолюції міжнародних, міжурядових інститутів». Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальну справу за фактом затримання кримських татар 11 березня.