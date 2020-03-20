Так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил о новом случае заражения коронавирусом в оккупированном регионе. Так, коронавирус подтвердился у мужчины, которй вернулся из Японии 2 апреля.

«У нас за истекшие сутки один подтвержденный случай, положительный тест сдал мужчина, вернувшийся из Японии 2 апреля. Он находился на самоизоляции, контактов почти нет», — сказал Аксёнов, передает Флот2017.

На данный момент общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в оккупированном Крыму достигло 23. По информации «властей», 5 человек выздоровели.

Отметим, в оккупированном Севастополе было пять случаев заражения, двое граждан выздоровели.