Коронавирус в оккупированном Крыму: у вернувшегося из Японии крымчанина подтвердилось заражение инфекцией
|12:15 09.04.2020
|Крым
Так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил о новом случае заражения коронавирусом в оккупированном регионе. Так, коронавирус подтвердился у мужчины, которй вернулся из Японии 2 апреля.
«У нас за истекшие сутки один подтвержденный случай, положительный тест сдал мужчина, вернувшийся из Японии 2 апреля. Он находился на самоизоляции, контактов почти нет», — сказал Аксёнов, передает Флот2017.
На данный момент общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в оккупированном Крыму достигло 23. По информации «властей», 5 человек выздоровели.
Отметим, в оккупированном Севастополе было пять случаев заражения, двое граждан выздоровели.
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