Апеляцію на продовження арешту фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» у Криму відхилено – активісти
|12:01 09.04.2020
|Крым
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму на закритому засіданні 8 квітня відхилив апеляцію на продовження арешту фігуранту другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Білялу Аділову.
Про це об’єднанню «Кримська солідарність» повідомив адвокат кримчанина Айдер Азаматов. Він також зазначив, що суддя не врахувала зауваження захисту щодо умов утримання Аділова в СІЗО, повідомляє Радіо Свобода.
«В камері, де він зараз перебуває, є 17 осіб. Камера площею 30 квадратних метрів. У тій ситуації, в якій зараз перебуває весь світ з цим коронавірусом, з цієї пандемією, перебування людини в такому маленькому приміщенні, при такій кількості людей, робить величезною загрозу людині – загрозу захворіти цією інфекцією. Про це я сказав судді», – розповів адвокат.
Він також зазначив, що Білял Аділов розповів про смерть одного зі співкамерників, поки він був відсутній в СІЗО, перебуваючи на медичному обстеженні протягом 28 днів. Коментарі керівництва сімферопольського СІЗО щодо інформації про смерть ув’язненого, відсутні.
Попри доводи адвоката, суд залишив Біляла Аділова в СІЗО.
У березні підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив термін утримання під вартою ще п’ятьох фігурантів другого сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір», серед яких був і Білял Аділов.
Співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардіі 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримані 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».
Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності». У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики Дезіра звільнити заарештованих активістів «викликають подив».
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