Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в мире остается неблагополучной, некоторые страны надеются открыть туристический сезон к лету.

О своей готовности принять туристов заявили отельеры Турции, Греции и Болгарии. С экскурсионной Европой в этом году, вероятно, придется подождать, пишет Новый День.

Турецкие отели готовятся к расконсервации в мае

В Турции сегодня насчитывается более 38 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа. Но туристическая отрасль надеется на то, что сезон все-таки состоится. Отельеры готовы начать расконсервацию с середины мая.

«Отельеры Турции заявляют, что готовы начать работать чуть ли не с 15 мая. На мой взгляд, они немного несерьезно относятся к проблеме распространения коронавируса. В Турции уже довольно много случаев, чтобы делать такие прогнозы. Но к лету страна готовится принять туристов», – рассказал «Новому Дню» руководитель уральского регионального отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Как пишет «Вестник Ассоциации туроператоров России», в Турции первыми из туристов ждут россиян. По оценке Федерации отельеров Турции (TUROFED), за россиянами поедут отдыхающие из Восточной Европы, затем – из Западной.

«В конце мая, начале июня, надеемся, что мы начнем сезон. Но это будет сделано лишь при полной стабилизации ситуации по вирусу как в нашей стране, так и в странах, которые отправляют нам клиентов», – цитирует «Вестник АТОР» представителей TUROFED.

Из-за позднего старта сезона Турция надеется продлить его до ноября.

Греция надеется на старт сезона в июне

Еще одно популярное летнее направление у россиян – Греция. Сейчас в стране чуть более 1 800 подтвержденных случаев Covid-19. Но греки не спешат открывать отели и готовиться к приему гостей. По оптимистическим прогнозам, сезон откроется в середине июня.

«Правительству Греции в целом удается сегодня эффективно сдерживать распространение вируса, и последние данные по динамике дают надежду на то, что к концу мая ситуация стабилизируется окончательно. Мы, как компания, базирующаяся в Греции, своими глазами наблюдаем за событиями», – цитирует «Вестник АТОР» генерального директора греческого туроператора «Музенидис Трэвел» Александра Цандекиди.

Спикер считает, что начало туристического сезона в Греции зависит еще и от того, когда возобновится авиасообщение со странами, из которых едут туристы. А это, скорее всего, произойдет не так быстро. Александр Цандекиди предположил, что в случае оптимистического сценария турпоток из России можно будет восстановить во второй половине июня.

Болгария открыла часть курортов внутри страны, но туристов ждет только летом

В Болгарии на сегодняшний день 593 подтвержденных случая Covid-19. Внутри страны даже отменены некоторые карантинные мероприятия. Например, карантин снят с горнолыжного курорта Банско. Это, конечно, не означает, что на курорт пустят туристов: в Болгарии по-прежнему действуют меры против распространения вируса. Но в стране надеются, что к лету туристический сезон возобновится.

«У нас с Болгарией хорошие деловые и дружественные отношения. Отельеры страны надеются, что в мае начнут работать – готовить комнаты, территории к приему туристов. В отличие от Турции, здесь не такая страшная ситуация по количеству заболевших и принимаются серьезные меры по нераспространению коронавируса. Надеюсь, летом сезон в Болгарии откроют», – рассказал «Новому Дню» Михаил Мальцев.

При этом, по словам эксперта, многое будет зависеть от ситуации в России: удастся ли справиться с Covid-19, будет ли восстановлено авиасообщение со странами, какие игроки останутся на туррынке и т.д.

Экскурсионная Европа, скорее всего, не будет доступна

Европа, где ситуация с распространением коронавируса остается крайне тяжелой, вряд ли откроет границы для туристов этим летом, – считают эксперты туристического рынка. В пользу этого может говорить и тот факт, что европейские туроператоры не собираются отправлять туристов за границу вплоть до осени.

Как пишет «Вестник АТОР», канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что австрийцам из-за ситуации с распространением коронавируса будет не рекомендовано выезжать за границу, «пока не будет вакцинации или эффективных лекарств от коронавируса». На лето власти страны уже рекомендовали гражданам искать курорты ближе к дому. Соответственно, россиян в Австрии тоже никто не ждет.

МИД Великобритании рекомендует воздержаться от всех несущественных поездок за границу «на неопределенный срок». В этой связи самый крупный туроператор Великобритании TUI объявил об аннуляции всех бронирований пляжных туров до 14 мая. А второй по значимости туроператор страны Jet2 принял решение аннулировать все бронирования и полетные программы до 17 июня. Круизная компания Marella не начнет сезон ранее июня, а старт программ TUI River Cruises перенесен с марта на конец ноября. Соответственно, вряд ли Великобритания откроет границы раньше осени.

Германия, скорее всего, тоже не выпустит своих граждан на море и не примет туристов. Президент Немецкой медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт заявил: «В нынешней ситуации совершенно иллюзорно полагать, что мы можем вернуться в Тоскану, Бретань или Коста-Браву в ближайшие месяцы. Даже отпуск в Германии или короткая поездка на выходные в Северное или Балтийское море не станут доступны так быстро, как нам хотелось бы». Цитату приводит сегодня «Вестник АТОР».

Как уже сообщал «Новый День», российские туроператоры досрочно открыли раннее бронирование по зимним направлениям. Уже можно забронировать тур на позднюю осень и зиму в Доминикану, Вьетнам, Таиланд, Мексику и другие страны. Летние бронирования пока под вопросом.

