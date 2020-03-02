Станом на 7:00 9 квітня нових випадків захворювання на Covid-19 серед військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) не виявлено .

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в соцмережі Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

"На 7:00 9 квітня у Збройних силах України зареєстровано п’ять випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, із них один летальний", - йдеться в повідомленні.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебуває 131 людина. У найближчі три доби ізоляція завершиться у 28 військовослужбовців.

"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом", - наголошують у Медсилах ЗСУ.

Як повідомлялося, станом на 9:00 четверга, 9 квітня, в Україні підтверджено 1892 випадки Covid-19. Із них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.