На Миколаївщині досі – нуль хворих на Covid-19? На Банковій прокоментували дивний факт

11:01 09.04.2020   Украина

Перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов прокоментував те, що у Миколаївській область ще два дні тому не було зафіксовано жодного хворого на коронавірус.

«Насправді це не статистика області, а дані, які приходять від лабораторій до Центру громадського здоров’я та МОЗ. Дані ніхто не приховує», – сказав Сергій Трофімов в інтерв’ю «Главкому».

«Просто ситуація в областях рухається по-своєму. Якщо областям вдається швидко верифікувати хворих і відрізати їхні контакти з близькими, вони це роблять. Я спілкувався з мером Маріуполя, який розказував, як вони вирахували свого «нульового» пацієнта. Людина прилетіла з Єгипту, рідних ізолювали і його теж. Але він спілкувався з другом, якому давав машину і той кудись поїхав. Тобто вони відрізали всі контакти, окрім останнього впертого друга, який не хотів розповідати, куди їздив», – пояснив Трофімов.

Нагадаємо, 7 квітня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що жодного випадку коронавірусної інфекції не зареєстровано у Миколаївській області.



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