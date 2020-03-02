Окремий батальйон морської піхоти ВМС України провів на Одещині навчання, під час якого десантувався з моря для захоплення узбережжя та знищення артилерійської батареї умовного супротивника.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

"На Одещині поблизу селища Миколаївка особовий склад 137-го окремого батальйону морської піхоти під час навчань здійснив успішне десантування з моря, щоб взяти під контроль ділянки узбережжя та забезпечити просування основних сил. При цьому морпіхи мали знищити передові спостережні пости та артилерійську батарею умовного противника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з корабля Військово-морських сил ЗС України десантувалися три групи морських піхотинців зі штатним озброєнням. Водночас за декілька кілометрів від берега два взводи десантувалися безпарашутним способом з гелікоптерів морської авіаційної бригади. Налагодивши взаємодію між усіма групами, морські піхотинці знищили спостережний пост, підрозділи охорони артбатареї, а потім і саму артилерію умовного противника.

За словами командира морського десанту Кирила Орлюка, після висадки на берег "особовий склад продемонстрував високий рівень підготовки та вишколу".

Під час практичних дій до підрозділів постійно надходили різноманітні ввідні від керівництва навчань. Наприклад, на шляху одного з підрозділів виявилася замінована місцевість, а одне з відділень раптово потрапило в засідку.

"Командири на місцях мали діяти швидко, приймати правильні рішення, щоб вийти із ситуації без втрат і максимально ефективно виконати завдання", - підкреслюється в публікації.