Морські піхотинці на Одещині тренувалися захоплювати узбережжя

10:30 09.04.2020   Украина

Окремий батальйон морської піхоти ВМС України провів на Одещині навчання, під час якого десантувався з моря для захоплення узбережжя та знищення артилерійської батареї умовного супротивника.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

"На Одещині поблизу селища Миколаївка особовий склад 137-го окремого батальйону морської піхоти під час навчань здійснив успішне десантування з моря, щоб взяти під контроль ділянки узбережжя та забезпечити просування основних сил. При цьому морпіхи мали знищити передові спостережні пости та артилерійську батарею умовного противника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з корабля Військово-морських сил ЗС України десантувалися три групи морських піхотинців зі штатним озброєнням. Водночас за декілька кілометрів від берега два взводи десантувалися безпарашутним способом з гелікоптерів морської авіаційної бригади. Налагодивши взаємодію між усіма групами, морські піхотинці знищили спостережний пост, підрозділи охорони артбатареї, а потім і саму артилерію умовного противника.

За словами командира морського десанту Кирила Орлюка, після висадки на берег "особовий склад продемонстрував високий рівень підготовки та вишколу".

Під час практичних дій до підрозділів постійно надходили різноманітні ввідні від керівництва навчань. Наприклад, на шляху одного з підрозділів виявилася замінована місцевість, а одне з відділень раптово потрапило в засідку.

"Командири на місцях мали діяти швидко, приймати правильні рішення, щоб вийти із ситуації без втрат і максимально ефективно виконати завдання", - підкреслюється в публікації.



Ще на цю тему:

11:15 09.04.2020
За добу серед військовослужбовців ЗСУ не зафіксовано нових випадків Covid-19 - командування Медсил
19:21 07.04.2020
Військовий експорт: ЗСУ отримають 37 нових бойових машин піхоти
12:01 03.04.2020
Як коронавірус вбиває армії: 10 наслідків нової загрози
11:30 03.04.2020
Командування Медичних сил про епідеміологічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 17:00 2 квітня
15:01 26.03.2020
В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами /Фото
09:45 24.03.2020
Весняний призов до армії перенесли на літо
13:15 06.03.2020
В Мариуполе к концу 2020 года будет построена военная база
18:21 02.03.2020
Заступник МО України провела зустріч з директором Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам
09:30 25.02.2020
США передали українським військовим наметовий комплекс вартістю $1,5 млн
10:40 20.02.2020
Для військовослужбовців морської авіації у Миколаєві збудували посадове житло
17:21 07.02.2020
У Маріуполі та Сєвєродонецьку побудують військові бази за стандартами НАТО - Загороднюк
14:01 05.02.2020
Громада Одеси надасть адресну грошову допомогу учасникам війни на сході України
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
16:41 07.04.2020
Болгарія забороняє в'їзд іноземцям майже з усього світу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
09:00 08.04.2020
ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
18:40 06.04.2020
Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 09.04.2020
﻿"Газпром" не добудує "Північного потоку – 2" раніше ніж 2021 року – оператор ГТС України
11:45 09.04.2020
Низка ЗМІ заявили про повернення кредитування ЄБРР у РФ. Банк спростовує
10:45 09.04.2020
ОЗХО заявила про три факти застосування хімічної зброї в Сирії
08:45 09.04.2020
Росія посилює військову присутність у Сирії - ЗМІ
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 09.04.2020
У Зеленского отреагировали на предъявление обвинения Джемилеву в Крыму
13:15 09.04.2020
COVID-19 в оккупированном Крыму: за сутки под меднаблюдение попали больше 400 человек
13:01 09.04.2020
В Україні підтверджено 1892 випадки COVID-19
12:30 09.04.2020
Фігурантам Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» висунули звинувачення
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд