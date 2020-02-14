Пентагон підтвердив підтримку України у захисті від російської агресії

10:01 09.04.2020   Украина

Міністр оборони США Марк Еспер поговорив по телефону з новопризначеним міністром оборони України Андрієм Тараном з метою зміцнити стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною і обмінятися думками про триваючу пандемічну кризу COVID-19.

 Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Еспер привітав Тарана з його нещодавнім призначенням міністром оборони і підтвердив підтримку США у нарощуванні потенціалу збройних сил України для більш ефективного захисту від російської агресії. Міністр Еспер також підкреслив необхідність того, щоб європейські союзники посилили свою підтримку місії сприяння безпеки в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Таран підтвердив відданість України у трансформації оборонного сектору України у відповідності з принципами та стандартами НАТО.

Еспер також високо оцінив нещодавній прогрес нашої країни в оборонних реформах і закликав Тарана підтримати подальший розвиток більш безпечної і демократичної України.

Нагадаємо, Пентагон поставить Україні патрульні катери та радари на 125 млн доларів.



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