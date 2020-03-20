Фігуранту третьої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Рустему Сейтмеметову після проведення з ним слідчих дій було висунуто обвинувачення у тероризмі. Обвинувачений свою провину заперечує.

Про це з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова повідомляє у Facebook Кримська солідарність.

«Сьогодні, 8 квітня 2020 року, в СІЗО-1 Сімферополя пройшли слідчі дії з фігурантами так званої третьої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Моєму підзахисному Сейтмеметову Рустему було висунуто обвинувачення, а також, він був допитаний уже в новому процесуальному статусі, як обвинувачений», - повідомив адвокат.

Він також зазначив, що Сейтмеметов - викладач за освітою, раніше працював учителем.

«У 1997 році він закінчив Самаркандський державний педагогічний інститут, після чого працював за фахом. На початку 2000-х через відсутність роботи з гідною оплатою праці змушений був поїхати на заробітки в Португалію. З 2006 року Рустем Сейтмеметов постійно живе в Криму», - зазначив Шейхмамбетов, уточнивши, що до затримання Сейтмеметов забезпечував свою сім'ю, де троє дітей, а також батьків дружини, займаючись будівельними роботами.

За словами адвоката, Сейтмеметов висунуті йому обвинувачення не визнає, вважаючи себе «добропорядним, законослухняним громадянином, про що свідчать численні характеристики».

Він наголосив, що «ніколи не здійснював дій терористичного характеру, ніколи не вчиняв вибухи, підпали чи інші дії, що наводять страх на населення і створюють небезпеку загибелі людини, які заподіюють шкоду або спричиняють тяжкі наслідки, з метою дестабілізації діяльності органів влади».

Більше того, наголосив Сейтмеметов, кримінальну справу проти нього він вважає "політично мотивованою, що свідчить про переслідування кримськотатарського народу за національною і релігійною ознакою".

«З огляду на те, що він є громадянином України, вимагає застосування стосовно нього в пріоритетному порядку норм міжнародного права, зокрема, норм IV Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни», - прокоментував позицію свого підзахисного адвокат Шейхмамбетов.

11 березня 2020 року російські силовики провели обшуки в будинках кримськотатарських активістів, після чого Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, Османа і Сейтумера Сейтумерових і Рустема Сейтмеметова затримали за обвинуваченням в участі в терористичній організації (66-річного Мустафаєва пізніше відпустили).

Слідче управління поліції в АР Крим за фактом незаконних обшуків і несанкціонованого проникнення в житло відкрило кримінальне провадження.