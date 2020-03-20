Окупанти “шиють” тероризм ще одному кримському татарину

08:01 09.04.2020   Крым

Фігуранту третьої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Рустему Сейтмеметову після проведення з ним слідчих дій було висунуто обвинувачення у тероризмі. Обвинувачений свою провину заперечує.

Про це з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова повідомляє у Facebook Кримська солідарність.

«Сьогодні, 8 квітня 2020 року, в СІЗО-1 Сімферополя пройшли слідчі дії з фігурантами так званої третьої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Моєму підзахисному Сейтмеметову Рустему було висунуто обвинувачення, а також, він був допитаний уже в новому процесуальному статусі, як обвинувачений», - повідомив адвокат.

Він також зазначив, що Сейтмеметов - викладач за освітою, раніше працював учителем.

«У 1997 році він закінчив Самаркандський державний педагогічний інститут, після чого працював за фахом. На початку 2000-х через відсутність роботи з гідною оплатою праці змушений був поїхати на заробітки в Португалію. З 2006 року Рустем Сейтмеметов постійно живе в Криму», - зазначив Шейхмамбетов, уточнивши, що до затримання Сейтмеметов забезпечував свою сім'ю, де троє дітей, а також батьків дружини, займаючись будівельними роботами.

За словами адвоката, Сейтмеметов висунуті йому обвинувачення не визнає, вважаючи себе «добропорядним, законослухняним громадянином, про що свідчать численні характеристики».

Він наголосив, що «ніколи не здійснював дій терористичного характеру, ніколи не вчиняв вибухи, підпали чи інші дії, що наводять страх на населення і створюють небезпеку загибелі людини, які заподіюють шкоду або спричиняють тяжкі наслідки, з метою дестабілізації діяльності органів влади».

Більше того, наголосив Сейтмеметов, кримінальну справу проти нього він вважає "політично мотивованою, що свідчить про переслідування кримськотатарського народу за національною і релігійною ознакою".

«З огляду на те, що він є громадянином України, вимагає застосування стосовно нього в пріоритетному порядку норм міжнародного права, зокрема, норм IV Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни», - прокоментував позицію свого підзахисного адвокат Шейхмамбетов.

 11 березня 2020 року російські силовики провели обшуки в будинках кримськотатарських активістів, після чого Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, Османа і Сейтумера Сейтумерових і Рустема Сейтмеметова затримали за обвинуваченням в участі в терористичній організації (66-річного Мустафаєва пізніше відпустили).

Слідче управління поліції в АР Крим за фактом незаконних обшуків і несанкціонованого проникнення в житло відкрило кримінальне провадження.



Ще на цю тему:

13:30 09.04.2020
У Зеленского отреагировали на предъявление обвинения Джемилеву в Крыму
12:01 09.04.2020
Апеляцію на продовження арешту фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» у Криму відхилено – активісти
08:30 09.04.2020
Полозов надіслав МЗС України свій план фіналізації справи військових моряків
20:20 08.04.2020
МЗС України висловлює протест через вирок Кашуку в окупованому Криму
17:00 08.04.2020
В Севастополе всех туристов из Москвы и Питера отправят в платный обсерватор
14:45 08.04.2020
Окупанти в Криму і ОРДЛО приховують реальну картину із захворюваністю на коронавірус, зокрема щодо смертей, - Мінреінтеграціі
14:15 08.04.2020
У Путіна відреагували на пропозицію піти з Донбасу та Криму -- "...нас там не було"
13:20 08.04.2020
ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації в окупованому Криму
11:45 08.04.2020
Проукраїнського активіста Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону
11:15 08.04.2020
Из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в Крыму могут ввести комендантский час
11:00 08.04.2020
Больница в Армянске закрыта из-за угрозы заражения врачей коронавирусом. Здание окружено Росгвардией
10:40 08.04.2020
Участниц снятого в Крыму реалити-шоу внесли в базу "Миротворца" / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
16:41 07.04.2020
Болгарія забороняє в'їзд іноземцям майже з усього світу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
09:00 08.04.2020
ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
18:40 06.04.2020
Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 09.04.2020
﻿"Газпром" не добудує "Північного потоку – 2" раніше ніж 2021 року – оператор ГТС України
11:45 09.04.2020
Низка ЗМІ заявили про повернення кредитування ЄБРР у РФ. Банк спростовує
10:45 09.04.2020
ОЗХО заявила про три факти застосування хімічної зброї в Сирії
08:45 09.04.2020
Росія посилює військову присутність у Сирії - ЗМІ
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 09.04.2020
У Зеленского отреагировали на предъявление обвинения Джемилеву в Крыму
13:15 09.04.2020
COVID-19 в оккупированном Крыму: за сутки под меднаблюдение попали больше 400 человек
13:01 09.04.2020
В Україні підтверджено 1892 випадки COVID-19
12:30 09.04.2020
Фігурантам Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» висунули звинувачення
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд