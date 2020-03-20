На Одещині підтверджено 11 нових випадків COVID-19
|10:15 09.04.2020
|Украина
За минулу добу на Одещині підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави Одеської ОДА Максима Куция у Facebook.
За його інформацією, лабораторний центр МОЗ у Одесі отримав позитивні аналізи на коронавірус у 7 мешканців Подільську, 2 жителів Одеси, однієї мешканки селища Окни та мешканки Кодимського району.
З випадків, зареєстрованих 8 квітня, наймолодшому пацієнту — 25 років, найстаршому — 82 роки.
Зараз кожен отримує медичну допомогу. Шість пацієнтів перебувають на самоізоляції.
Загалом на Одещині зареєстровано 43 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні.
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