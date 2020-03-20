За минулу добу на Одещині підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави Одеської ОДА Максима Куция у Facebook.

За його інформацією, лабораторний центр МОЗ у Одесі отримав позитивні аналізи на коронавірус у 7 мешканців Подільську, 2 жителів Одеси, однієї мешканки селища Окни та мешканки Кодимського району.

З випадків, зареєстрованих 8 квітня, наймолодшому пацієнту — 25 років, найстаршому — 82 роки.

Зараз кожен отримує медичну допомогу. Шість пацієнтів перебувають на самоізоляції.

Загалом на Одещині зареєстровано 43 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні.