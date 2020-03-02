Росія посилює військову присутність у Сирії - ЗМІ

08:45 09.04.2020   Россия

Росія посилює військову присутність у районі сирійського міста Камишли, що на північному сході країни, куди було направлено колону з близько півсотні машин та щонайменше двома сотнями військових.

Про це повідомляє турецький телеканал A Haber з посиланням на місцеві джерела, передає  Укрінформ.

"Росія направила військове підкріплення з близько 50 машин вчора до свого військового пункту в місті Камишли на північному сході Сирії, який перебуває під контролем терористичної організації YPG/PKK", - йдеться у повідомленні.

У колоні військової техніки, що рушила до Камишли, було помічено бронетранспортери, танки і вантажівки з особовим складом. Підкріплення, що прибуло, налічує не менше 200 військових.

Російські військові розмістилися в Камишли в районі аеропорту, на території якого було зведено збірні будинки, що ще більше розширило межі їхньої військової бази. Керівництво військової бази ЗС РФ розміщується на захоплених віллах в районі аеропорту.

Як відомо, Робітнича партія Курдистану (PKK) та курдські загони народної самооборони (YPG) визнані в Туреччині терористичними організаціями.

Щодо взаємодії РФ та Туреччини в Сирії, сьогодні було повідомлено про те, що російські та турецькі військові провели третій етап спільного патрулювання на північному заході країни. Домовленості про проведення цього патрулювання було досягнуто під час візиту Президента Туреччини до РФ 5 березня.



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