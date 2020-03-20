Кабінет міністрів дозволив працювати під час карантину будівельним магазинам, хімчисткам та кур'єрським службам.

Відповідно до телеграм-каналу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на засіданні у середу уряд розширив перелік об'єктів, яким можна працювати під час карантину, повідомляє ВВС.

Дозвіл працювати отримали, зокрема, об'єкти, які здійснюють поштову та кур'єрську діяльність, а також будівельні роботи.

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Працювати дозволили закладам торгівлі будівельними матеріалами та хімчисткам.

Крім того, уряд дозволив не дотримуватися обов'язкової самоізоляції деяким громадянам, старшим за 60 років.

Зокрема, примус до самоізоляції не поширюється на депутатів всіх рівнів, мерів, суддів, військовослужбовців та правоохоронців.

Також до цієї категорії відносяться ті, хто бере безпосередню участь в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Крім того, можна не перебувати на самоізоляції людям старшим за 60 років, якщо вони працюють у таких галузях:

енергетика

сільське господарство

хімічна промисловість

транспорт

інформаційно-комунікаційні технології

банківський та фінансовий сектор

оборонна промисловість

централізоване водопостачання та водовідведення

постачання електроенергії та газу

виробництво продуктів харчування

охорона здоров'я

комунальні, аварійні та рятувальні служби

підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави

об'єкти потенційно небезпечних технологій та виробництв