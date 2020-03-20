На боротьбу з коронавірусом. Єврокомісія виділить Україні 190 млн євро
|09:45 09.04.2020
|Украина
ЄС підтримує створення громадської стійкості шляхом допомоги вразливим людям, переходу на онлайн-освіту, боротьби з дезінформацією і зміцнення культурного розмаїття і онлайн-творчості.
Європейська комісія виділить Україні понад 190 млн євро на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення прийнято в рамках реакції ЄС на пандемію коронавірусу в країнах Східного партнерства.
«Україна — понад 190 млн євро на невідкладні і короткострокові потреби. Приклад підтримки: ЄС підтримує створення громадської стійкості шляхом допомоги вразливим людям, переходу на онлайн-освіту, боротьби з дезінформацією і зміцнення культурного розмаїття і онлайн-творчості», — сказано в повідомленні Єврокомісії.
В рамках своєї глобальної реакції на спалах коронавірусу Єврокомісія мобілізує пакет надзвичайної підтримки для Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Планується виділити 80 млн євро на невідкладні потреби і до 883 млн євро — на середньо- і довгострокові потреби щодо підтримки соціального та економічного відновлення регіону.
Раніше повідомлялося, що США виділили Україні 1,2 млн на боротьбу з коронавірусом.
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